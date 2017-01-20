Обвиняемый в убийстве экс-полицейского в кафе отказался от дачи показаний

В пятницу, 20 января, подозреваемому в убийстве экс-полицейского Рустама Иваева в самарском кафе "Старый замок" предъявлено обвинение, сообщает СУ СК по Самарской области.
Отмечается, что в ходе допроса в качестве подозреваемого 36-летний мужчина дал признательные показания, однако от дачи показаний в качестве обвиняемого отказался.
В преступлении обвиняется уроженец Грузии с российским гражданством Владимир Оганесян.
Напомним, убийство произошло в ночь с 7 на 8 января. Рустам Иваев, отдыхавший с братом и их женами, сделал замечание компании, курившей в заведении и не реагировавшей на замечания персонала. После этого завязалась драка, в которой Иваев получил ножевые ранения и умер до приезда "скорой помощи".
Оппоненты братьев Иваевых скрылись. 12 января стало известно, что подозреваемый в убийстве был задержан. Сообщалось, что во время допроса ранее не судимый мужчина дал признательные показания.
Установлены ли остальные участники драки, неизвестно.
Примечательно, что, по словам брата погибшего, Руслана Иваева, в их избиении участвовали и охранники заведения.
"Нас с Рустамом били семь человек: трое охранников и четыре гостя. Причем двое гостей-армян продолжали курить даже в момент драки. Все это хорошо видно на записи камер видеонаблюдения", - рассказывал он корреспонденту Волга Ньюс.
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Почему то не удивлен. И где контроль?
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Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.
Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.
Контроль везде необходим.