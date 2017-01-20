"Гранд Корус" не стал покупать имущество "Сызраньмолоко"

ООО "Гранд-Корус" уклонилось от заключения договоров купли-продажи имущества ОАО "Сызраньмолоко", сообщает в отчете конкурсный управляющий банкрота.

Напомним, в 2016 г. ООО "Гранд-Корус" стало победителем на торгах по продаже имущества "Сызраньмолоко", находящегося в залоге у ПАО АКБ "Связь-Банк".

Договор купли-продажи был направлен победителю торгов, имущество не передано, денежные средства не получены. Ответа на предложение о заключении договоров купли-продажи в адрес конкурсного управляющего "Гранд-Корус" не направил. Поэтому торги признаны несостоявшимися.

К продаже предлагался комплекс недвижимости (административно-бытовой и производственный корпуса, склады, котельные, железобетонные резервуары) за начальную цену в 75,303 млн рублей. "Гранд-Корус" готов был заплатить за лот 31,5 миллиона. Компания стала единственным участником торгов и по продаже оборудования (линия по производству сырков, емкость для хранения молока, сепараторы), предложив цену 3,5 млн рублей.