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Пищевая промышленность АПК и пищепром

"Гранд Корус" не стал покупать имущество "Сызраньмолоко"

СЫЗРАНЬ. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Гранд-Корус" уклонилось от заключения договоров купли-продажи имущества ОАО "Сызраньмолоко", сообщает в отчете конкурсный управляющий банкрота.

Напомним, в 2016 г. ООО "Гранд-Корус" стало победителем на торгах по продаже имущества "Сызраньмолоко", находящегося в залоге у ПАО АКБ "Связь-Банк".

Договор купли-продажи был направлен победителю торгов, имущество не передано, денежные средства не получены. Ответа на предложение о заключении договоров купли-продажи в адрес конкурсного управляющего "Гранд-Корус" не направил. Поэтому торги признаны несостоявшимися.

К продаже предлагался комплекс недвижимости (административно-бытовой и производственный корпуса, склады, котельные, железобетонные резервуары) за начальную цену в 75,303 млн рублей. "Гранд-Корус" готов был заплатить за лот 31,5 миллиона. Компания стала единственным участником торгов и по продаже оборудования (линия по производству сырков, емкость для хранения молока, сепараторы), предложив цену 3,5 млн рублей.

ОАО "Сызраньмолоко" с 2005 г. контролировалось московским заводом плавленых сыров "Карат". В 2011 г. сызранское предприятие остановилось, якобы на реконструкцию. В 2014 г. простаивавшее "Сызраньмолоко" стало банкротиться, а его крупнейшим кредитором выступили структуры "Карата".

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Ольга Голубкова 23 сентября 2016 13:25 На Кошкинской земле варят отличные домашние сыры

Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.

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А цена какая будет?

михаил вдовин 20 июля 2015 07:33 Самарскую фабрику "Миралакта" обвинили в подделывании сыров

И что дальше?

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Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.

Макс Кошкин 08 июля 2015 12:04 Ольга Гольчикова: "Если будет принят закон об ограничении продажи пива в ПЭТ-упаковке свыше 0,5 л - потери самарского филиала "Балтики" будут значительными"

Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.

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