Внешнеторговый оборот Самарской таможни за год составил более $3 миллиардов

Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Самарской таможни за 2016 г. составил свыше $3,068 млрд, сообщила пресс-служба ведомства.

В сравнении с аналогичными показателями предыдущего года экспорт уменьшился на 23% и составил более $1,6 млрд, импорт уменьшился на 25% и был свыше $1,47 миллиарда.

В отчетном периоде в товарной структуре экспорта преобладала продукция химической промышленности (59% от всего объема экспорта). Преимущественно это продукты неорганической химии: пластмасса и изделия из них, каучук и резиновые изделия, органические химические соединения.

Вторая значимая группа экспортируемых товаров - машины, оборудование и транспортные средства (16%). Из них большая часть экспорта приходится на легковые автомобили, затем идут летательные и космические аппараты и их части, далее котлы и механические устройства; оптические аппараты, электрические машины. В общей структуре экспорта металлы и изделия из них составили 13%.

В основном экспортировались алюминиевая лента, черные металлы и инструменты из недрагоценных металлов. На продовольственные товары и сырье приходится 6% экспорта. Большую часть составляют алкогольные и безалкогольные напитки - 24% от экспорта продовольственных товаров; жиры и масла - 20%, зерновые хлеба - 14%, какао и продукты из него - 12%. Завершают группу товаров ведущей экспортируемой номенклатуры минеральные продукты, которые составляют 5% от всего экспорта.

В стоимостном объеме импорта Самарской таможни превалировали машиностроительная продукция, оборудование и транспортные средства - 64%. Из них более 42% импорта приходится на оборудование и механические устройства, а 32% - на средства наземного транспорта и их части, в основном комплектующие для автомобильной промышленности.

Следующая группа ввозимых товаров - продукция химической промышленности (17%). Главным образом это пластмассы и изделия из них, органические химические соединения, лаки и краски, каучук, резина и изделия из них.

В регионе деятельности Самарской таможни импортируются продовольственные товары и сырье, их доля от всего импорта составляет 8%. Большую часть составляют какао-бобы, какао-масло - 72% от импорта продовольственных товаров. На ввозимые металлы и изделия из них (комплектующие для производства и сборки автомобилей, сменные рабочие инструменты, трубы, изделия из черных металлов) приходится 7% от всего импорта.

За год в Самарской таможне оформлено 42 тыс. деклараций на товары (ДТ), в том числе импортных - 25,1 тыс., экспортных - 17 тысяч. В сравнении с аналогичным периодом 2015 г. количество ДТ уменьшилось на 8%.

Экспортно-импортные операции в указанный период осуществляли 997 участников внешнеэкономической деятельности. При этом количество юридических лиц уменьшилось на 6% и составило 930, количество физических лиц уменьшилось более чем в 3,7 раза и составило 67.

В число основных экспортеров 2016 года вошли следующие предприятия: ОАО "Тольяттиазот", ПАО "Куйбышевазот", ЗАО "АЛКОА СМЗ", ЗАО "Транс-Экспресс-Сервис", АО "РН-Транс", ПАО "АвтоВАЗ", АО "РКЦ "Прогресс", ООО "Русал Ресал", ЗАО "Самараагропромпереработка", ООО "СибурТольятти".

Основными импортерами за 2016 год являлись ПАО "АвтоВАЗ", АО "Таркетт", ООО "Нестле Россия", АО "Евротехника", ООО "Роберт Бош Самара", ОАО "Тольяттиазот", ООО "Озон", АО "Арконик СМЗ", ООО "Линде Азот Тольятти", ООО "Тольяттинский трансформатор".