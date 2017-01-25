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В Самарской области восстанавливают полный цикл производства семенного картофеля В Самарской области в 2016 году было собрано 416,5 тыс. тонн картофеля Россельхозбанк и Минсельхоз подписали соглашение о льготном кредитовании аграриев по ставке 5% Аграрии холдинга "Зерно Жизни" собрали лучший за всю историю урожай Самарский НИИСХ им. Н.М.Тулайкова анонсировал планы реанимации производства семян кукурузы

Растениеводство АПК и пищепром

В Самарской области восстанавливают полный цикл производства семенного картофеля

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области создана основа для первичного семеноводства картофеля, в рамках импортозамещения осуществляется восстановление полного цикла производства семенного материала.

В Самарской области восстанавливают полный цикл производства семенного картофеля В Самарской области восстанавливают полный цикл производства семенного картофеля
Фото: Андрей Савельев

Об этом сообщила пресс-служба регионального минсельхоза.

Напомним, в 2016 г. в регионе было собрано 416,5 тыс. т картофеля. Господдержка производства картофеля осуществлялась посредством оказания несвязанной поддержки в области растениеводства, а также на приобретение элитных семян.

За период 2015-2016 гг. объем просубсидированных элитных семян картофеля составил 1,9 тыс. т, сельскохозяйственным товаропроизводителям выплачено из двух бюджетов более чем 15,3 млн рублей.

В 2016 г. был введен новый вид господдержки - несвязанная поддержка площадей семенного картофеля на сумму 2,8 млн рублей. В текущем году данный вид государственной поддержки будет сохранен.

По данным Россельхозцентра, под урожай 2016 г. в специализированных хозяйствах было высажено 23,6 тыс. т семян картофеля, в том числе более 3,5 тыс. т семян категории ОС (оригинальные) и ЭС (элитные) -15% от общего объема. Также сертифицировано 45,6 тыс. микроклубней.

Семена высоких репродукций для сортосмены и сортообновления завозятся из-за рубежа. В элитносеменоводческих хозяйствах области они размножаются и направляются на товарные посадки. На товарные посадки хозяйства обеспечиваются собственными семенами в полном объеме. Тем не менее, проблема зараженности вирусами высокорепродуктивных клубней картофеля остается.

С 2002 г. Самарская область занимается безвирусным семеноводством районированных и перспективных сортов картофеля. Ежегодно проводится селекционный отбор новых скрещенных линий для передачи новых сортов на государственную регистрацию.

Сегодня в Госреестре сортов Российской Федерации находится 19 сортов, на испытаниях - пять. Самарскими учеными разработана программа ускоренной оценки на адаптивность и устойчивость к вирусным заболеваниям сортов отечественной селекции.

В ООО "Биолаб" для оздоровления семенного материала на основе заказа возможно выращивание миниклубней с дальнейшим воспроизводством в семеноводческих хозяйствах первичного полевого материала. В настоящее время ООО "Биолаб" заключен договор с ООО "МоляновАгроГруп" на производство безвирусных мини-клубней картофеля в объеме 10 тыс. штук.

Дальнейшее выращивание семян суперэлиты, элиты и первой репродукции организовано в специализированных семеноводческих организациях области.

Таким образом, в Самарской области создана основа для микроклонального размножения и первичного семеноводства картофеля.

В рамках импортозамещения в целях снижения себестоимости семенного и соответственно продовольственного картофеля осуществляется восстановление полного цикла производства оздоровленного семенного материала.

В соответствии с направлениями и требованиями указа президента Российской Федерации от 21 июля 2016 г. №350 разработан проект подпрограммы "Производство оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений", ответственным исполнителем которой является ООО "МоляновАгроГруп". Также к работе над проектом планируется привлечь НИИСХ им. Тулайкова, ООО "Биолаб", специализированные сельхозпредприятия области.

Целью проекта является обеспечение потребности специализированных картофелеводческих хозяйств и населения Самарской области и других регионов России в качественном отечественном семенном картофеле, получаемом на основе современных технологий ускоренного размножения и получения безвирусного семенного материала.

Мероприятия подпрограммы планируется реализовать в два этапа в период 2017-2024 годов. Первый этап предусматривает в течение четырех лет довести производство микроклубней от 10 до 100 тыс. штук с последующим доведением производства элиты до 11 тыс. т в течение дополнительных четырех лет.

В результате реализации вышеуказанных мероприятий будут получены объемы производства оригинальных и элитных семян отечественного производства в количестве, достаточном для производства качественного продовольственного картофеля первой репродукции для удовлетворения потребностей Самарской области и соседних регионов.

Для реализации данных мероприятий необходимо инвестировать 44 млн рублей.

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Последние комментарии

Михаил Вдовин 10 июля 2015 13:59 Режим ЧС из-за засухи введен в Елховском и Алексеевском районах

А Елховка как затесалась? Ни Кошки, ни Красный Яр не объявляли ни какой засухи. Да и погода наладилась. Или плохому танцору что то мешает?

Александр Петров 05 февраля 2015 14:19 Управляющий "Шигонского агрохолдинга" взыскал с компании 562 тыс. руб. за свои услуги

Этот управляющий наверное только имущество продаёт,а про производство наверное забыл.

Олег З.............. 14 января 2015 19:16 Рыбхоз "Кутулук" оштрафован на 5 тыс. руб. за уклонение от проверки Россельхознадзора

Это просто местный Кузьмич послал дормоедов на мужской половой член

михаил вдовин 05 ноября 2014 14:45 В Самарской области овощи подорожали в среднем на 7%

Стабильными остались цены на мясную. молочную, хлебную продукцию. Так они подорожали раньше на 30- 50%.

михаил вдовин 25 августа 2014 08:36 На площади им. Куйбышева свою продукцию представили более двухсот аграриев губернии

Был в субботу в полдень- народу не так много, торговцев тоже- есть пустые палатки. Цены как везде на рынках, много меда. Вот, пожалуй, и все. Зачем устраивать базар в центре города? Нормально работать власть научится когда нибудь?

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