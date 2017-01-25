В Самарской области восстанавливают полный цикл производства семенного картофеля

В Самарской области создана основа для первичного семеноводства картофеля, в рамках импортозамещения осуществляется восстановление полного цикла производства семенного материала.
Об этом сообщила пресс-служба регионального минсельхоза.
Напомним, в 2016 г. в регионе было собрано 416,5 тыс. т картофеля. Господдержка производства картофеля осуществлялась посредством оказания несвязанной поддержки в области растениеводства, а также на приобретение элитных семян.
За период 2015-2016 гг. объем просубсидированных элитных семян картофеля составил 1,9 тыс. т, сельскохозяйственным товаропроизводителям выплачено из двух бюджетов более чем 15,3 млн рублей.
В 2016 г. был введен новый вид господдержки - несвязанная поддержка площадей семенного картофеля на сумму 2,8 млн рублей. В текущем году данный вид государственной поддержки будет сохранен.
По данным Россельхозцентра, под урожай 2016 г. в специализированных хозяйствах было высажено 23,6 тыс. т семян картофеля, в том числе более 3,5 тыс. т семян категории ОС (оригинальные) и ЭС (элитные) -15% от общего объема. Также сертифицировано 45,6 тыс. микроклубней.
Семена высоких репродукций для сортосмены и сортообновления завозятся из-за рубежа. В элитносеменоводческих хозяйствах области они размножаются и направляются на товарные посадки. На товарные посадки хозяйства обеспечиваются собственными семенами в полном объеме. Тем не менее, проблема зараженности вирусами высокорепродуктивных клубней картофеля остается.
С 2002 г. Самарская область занимается безвирусным семеноводством районированных и перспективных сортов картофеля. Ежегодно проводится селекционный отбор новых скрещенных линий для передачи новых сортов на государственную регистрацию.
Сегодня в Госреестре сортов Российской Федерации находится 19 сортов, на испытаниях - пять. Самарскими учеными разработана программа ускоренной оценки на адаптивность и устойчивость к вирусным заболеваниям сортов отечественной селекции.
В ООО "Биолаб" для оздоровления семенного материала на основе заказа возможно выращивание миниклубней с дальнейшим воспроизводством в семеноводческих хозяйствах первичного полевого материала. В настоящее время ООО "Биолаб" заключен договор с ООО "МоляновАгроГруп" на производство безвирусных мини-клубней картофеля в объеме 10 тыс. штук.
Дальнейшее выращивание семян суперэлиты, элиты и первой репродукции организовано в специализированных семеноводческих организациях области.
Таким образом, в Самарской области создана основа для микроклонального размножения и первичного семеноводства картофеля.
В рамках импортозамещения в целях снижения себестоимости семенного и соответственно продовольственного картофеля осуществляется восстановление полного цикла производства оздоровленного семенного материала.
В соответствии с направлениями и требованиями указа президента Российской Федерации от 21 июля 2016 г. №350 разработан проект подпрограммы "Производство оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений", ответственным исполнителем которой является ООО "МоляновАгроГруп". Также к работе над проектом планируется привлечь НИИСХ им. Тулайкова, ООО "Биолаб", специализированные сельхозпредприятия области.
Целью проекта является обеспечение потребности специализированных картофелеводческих хозяйств и населения Самарской области и других регионов России в качественном отечественном семенном картофеле, получаемом на основе современных технологий ускоренного размножения и получения безвирусного семенного материала.
Мероприятия подпрограммы планируется реализовать в два этапа в период 2017-2024 годов. Первый этап предусматривает в течение четырех лет довести производство микроклубней от 10 до 100 тыс. штук с последующим доведением производства элиты до 11 тыс. т в течение дополнительных четырех лет.
В результате реализации вышеуказанных мероприятий будут получены объемы производства оригинальных и элитных семян отечественного производства в количестве, достаточном для производства качественного продовольственного картофеля первой репродукции для удовлетворения потребностей Самарской области и соседних регионов.
Для реализации данных мероприятий необходимо инвестировать 44 млн рублей.
Последние комментарии
А Елховка как затесалась? Ни Кошки, ни Красный Яр не объявляли ни какой засухи. Да и погода наладилась. Или плохому танцору что то мешает?
Этот управляющий наверное только имущество продаёт,а про производство наверное забыл.
Это просто местный Кузьмич послал дормоедов на мужской половой член
Стабильными остались цены на мясную. молочную, хлебную продукцию. Так они подорожали раньше на 30- 50%.
Был в субботу в полдень- народу не так много, торговцев тоже- есть пустые палатки. Цены как везде на рынках, много меда. Вот, пожалуй, и все. Зачем устраивать базар в центре города? Нормально работать власть научится когда нибудь?