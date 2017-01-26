16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АСВ начнет рассчитываться с кредиторами Эл банка 1 февраля ВККБ наложил арест на имущество и деньги экс-бенефициара банка и его топ-менеджеров АСВ требует с экс-главбуха Волжского социального банка свыше 400 млн рублей Очередная попытка Волошина спасти Эл банк обернулась неудачей Банк "Приоритет" требует банкротства бывшего акционера Виктора Развеева

Банки Финансы

ВККБ наложил арест на имущество и деньги экс-бенефициара банка и его топ-менеджеров

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 279
Версия для печати

Суд наложил арест на имущество и денежные средства пяти высокопоставленных в прошлом менеджеров Волго-Камского банка во главе с президентом и бенефициаром банка Владимиром Чекмаревым, пишет "Самарское обозрение".

ВККБ наложил арест на имущество и деньги экс-бенефициара банка и его топ-менеджеров ВККБ наложил арест на имущество и деньги экс-бенефициара банка и его топ-менеджеров
Фото: Юлия Рубцова

Напомним, Волго-Камский банк лишился лицензии осенью 2013 г., и именно его крах спровоцировал региональный банковский кризис, отправивший за компанию с ним в небытие ряд региональных кредитных организаций. Банкротство ВККБ породило ряд судебных разбирательств и уголовных дел, героями которых стали топ-менеджеры, бенефициары и VIP-клиенты кредитной организации.

Фигурантом уголовного дела стал вице-президент банка Олег Назаров. Сам Владимир Чекмарев долгое время провел вдали от родины, решая проблемы со здоровьем, а заодно находясь вне зоны доступа для правоохранительных органов. Проблемы для собственников и менеджмента банка не закончились до сих пор. Самого Чекмарева и членов его семьи атаковали многочисленные кредиторы. Более того, в отношении бывшего банкира в декабре 2016 г. стартовала процедура банкротства. Инициатором стала ФНС России по Ленинскому району Самары. Пока решение о дальнейшей финансовой судьбе Чекмарева не принято. Но ввиду дальнейших событий положительное решение по вопросу его банкротства кажется более чем вероятным. Дело в том, что Агентство по страхованию вкладов, выступающее конкурсным управляющим банкротством Волго-Камского банка, активизировалось в отношении бывшего менеджмента кредитной организации. АСВ (сначала в деле о банкротстве, а затем и обособленным иском) захотел взыскать с бывших менеджеров размер убытков, причиненных банку их действиями.

Как сообщили в АСВ, "установлено, что в результате неправомерных действий президента банка Владимира Чекмарева, членов правления - первого вице-президента Олега Назарова, вице-президентов Сергея Бирюкова, Алексея Кузьминова и члена совета директоров Алены Медведевой - кредитной организации причинены убытки в размере 2,214 млрд рублей. Данные действия осуществлялись в период с ноября 2010 г. по октябрь 2013 г. и заключались в подписании и одобрении сделок с юридическими и физическими лицами заведомо в ущерб интересам банка. Часть из этих сделок являлась предметом расследования уголовного дела, обвинение по которому предъявлено Олегу Назарову. В настоящее время данное дело находится на рассмотрении в Ленинском районном суде Самары".

На этом Агентство по страхованию вкладов не остановилось. В середине января 2017 г. конкурсный управляющий предпринял еще один шаг против бывшего менеджмента банка. В деле о банкротстве ВККБ конкурсный управляющий сумел добиться принятия обеспечительных мер в адрес Чекмарева, Назарова, Бирюкова, Кузьминова и Медведевой. Суд наложил арест на их имущество, включая денежные средства, в размере 2,2 млрд руб., которые АСВ пытается взыскать с менеджеров и передать в конкурсную массу. Агентство по страхованию вкладов, согласно судебным материалам, обосновывает свою позицию тем, что "необходимость принятия обеспечительных мер следует из значительного размера заявленных имущественных требований", а также полагает, что "их непринятие сделает невозможным или затруднит исполнение судебного акта в случае удовлетворения заявления". Суд признал аргументацию АСВ и постановил арестовать активы бывшего менеджмента ВККБ.

Эксперты сомневаются, что у банкиров есть имущество и денежные средства на такую сумму. Таким образом, фактически приставы должны арестовать все имущество бывших менеджеров Волго-Камского банка, и того вряд ли хватит для покрытия претензий.

Причем АСВ далеко не одиноко в своих претензиях к банкирам. Например, Владимир Чекмарев уже должен своим кредиторам немалые суммы. По данным базы федеральной службы судебных приставов, в отношении него уже возбуждено несколько исполнительных производств на сумму порядка 25,88 млн рублей. Данных о долгах остальных участников процесса на настоящее время нет. Связаться с самими банкирами изданию не удалось.

Что поможет подъему авторынка?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 22:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 17:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Михаил Грушевский 28 апреля 2016 11:28 Эл банк должен вернуть своим заемщикам 150 млн руб. неправомерно полученных от них средств

И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

Татьяна Понтелеенко 14 марта 2016 20:59 Клиенты Сбербанка стали увереннее в надежности банковских сервисов

Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.

Thought Mind 07 августа 2015 17:37 Вице-президент "Солидарности" Алексей Грачев покинул банк

предчувствует отзыв лицензии (в понедельник Пробизнесбанк лишат лицензии), а потом работу не найти с черной меткой.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5