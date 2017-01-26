ВККБ наложил арест на имущество и деньги экс-бенефициара банка и его топ-менеджеров

Суд наложил арест на имущество и денежные средства пяти высокопоставленных в прошлом менеджеров Волго-Камского банка во главе с президентом и бенефициаром банка Владимиром Чекмаревым, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, Волго-Камский банк лишился лицензии осенью 2013 г., и именно его крах спровоцировал региональный банковский кризис, отправивший за компанию с ним в небытие ряд региональных кредитных организаций. Банкротство ВККБ породило ряд судебных разбирательств и уголовных дел, героями которых стали топ-менеджеры, бенефициары и VIP-клиенты кредитной организации.

Фигурантом уголовного дела стал вице-президент банка Олег Назаров. Сам Владимир Чекмарев долгое время провел вдали от родины, решая проблемы со здоровьем, а заодно находясь вне зоны доступа для правоохранительных органов. Проблемы для собственников и менеджмента банка не закончились до сих пор. Самого Чекмарева и членов его семьи атаковали многочисленные кредиторы. Более того, в отношении бывшего банкира в декабре 2016 г. стартовала процедура банкротства. Инициатором стала ФНС России по Ленинскому району Самары. Пока решение о дальнейшей финансовой судьбе Чекмарева не принято. Но ввиду дальнейших событий положительное решение по вопросу его банкротства кажется более чем вероятным. Дело в том, что Агентство по страхованию вкладов, выступающее конкурсным управляющим банкротством Волго-Камского банка, активизировалось в отношении бывшего менеджмента кредитной организации. АСВ (сначала в деле о банкротстве, а затем и обособленным иском) захотел взыскать с бывших менеджеров размер убытков, причиненных банку их действиями.

Как сообщили в АСВ, "установлено, что в результате неправомерных действий президента банка Владимира Чекмарева, членов правления - первого вице-президента Олега Назарова, вице-президентов Сергея Бирюкова, Алексея Кузьминова и члена совета директоров Алены Медведевой - кредитной организации причинены убытки в размере 2,214 млрд рублей. Данные действия осуществлялись в период с ноября 2010 г. по октябрь 2013 г. и заключались в подписании и одобрении сделок с юридическими и физическими лицами заведомо в ущерб интересам банка. Часть из этих сделок являлась предметом расследования уголовного дела, обвинение по которому предъявлено Олегу Назарову. В настоящее время данное дело находится на рассмотрении в Ленинском районном суде Самары".

На этом Агентство по страхованию вкладов не остановилось. В середине января 2017 г. конкурсный управляющий предпринял еще один шаг против бывшего менеджмента банка. В деле о банкротстве ВККБ конкурсный управляющий сумел добиться принятия обеспечительных мер в адрес Чекмарева, Назарова, Бирюкова, Кузьминова и Медведевой. Суд наложил арест на их имущество, включая денежные средства, в размере 2,2 млрд руб., которые АСВ пытается взыскать с менеджеров и передать в конкурсную массу. Агентство по страхованию вкладов, согласно судебным материалам, обосновывает свою позицию тем, что "необходимость принятия обеспечительных мер следует из значительного размера заявленных имущественных требований", а также полагает, что "их непринятие сделает невозможным или затруднит исполнение судебного акта в случае удовлетворения заявления". Суд признал аргументацию АСВ и постановил арестовать активы бывшего менеджмента ВККБ.

Эксперты сомневаются, что у банкиров есть имущество и денежные средства на такую сумму. Таким образом, фактически приставы должны арестовать все имущество бывших менеджеров Волго-Камского банка, и того вряд ли хватит для покрытия претензий.

Причем АСВ далеко не одиноко в своих претензиях к банкирам. Например, Владимир Чекмарев уже должен своим кредиторам немалые суммы. По данным базы федеральной службы судебных приставов, в отношении него уже возбуждено несколько исполнительных производств на сумму порядка 25,88 млн рублей. Данных о долгах остальных участников процесса на настоящее время нет. Связаться с самими банкирами изданию не удалось.