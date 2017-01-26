Кассационный суд подтвердил вину Елховского молокозавода в производстве фальсификата

Кассационный суд подтвердил вину ООО "Елховский молокозавод" в производстве фальсификата, сообщила 26 января пресс-служба управления Россельхознадзора по Самарской области.
Ранее специалисты ведомства обнаружили, что выпущенная молокозаводом сметана по жирно-кислотному составу жировой фазы не соответствует молочному жиру.
Это значит, что продукт был разбавлен растительным жиром, что является нарушением техрегламента Таможенного союза и несет угрозу для здоровья.
В связи с этим на Елховский молокозавод был наложен штраф в размере 300 тыс. рублей.
Компания с таким решением не согласилась и попыталась оспорить решение в 11 арбитражном апелляционном суде, а позже и в арбитражном суде Поволжского округа. Но суды признали правомерность наложения штрафа на предприятие.
Последние комментарии
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?
Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.
Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.