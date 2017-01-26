Кассационный суд подтвердил вину Елховского молокозавода в производстве фальсификата

Кассационный суд подтвердил вину ООО "Елховский молокозавод" в производстве фальсификата, сообщила 26 января пресс-служба управления Россельхознадзора по Самарской области.

Ранее специалисты ведомства обнаружили, что выпущенная молокозаводом сметана по жирно-кислотному составу жировой фазы не соответствует молочному жиру.

Это значит, что продукт был разбавлен растительным жиром, что является нарушением техрегламента Таможенного союза и несет угрозу для здоровья.

В связи с этим на Елховский молокозавод был наложен штраф в размере 300 тыс. рублей.

Компания с таким решением не согласилась и попыталась оспорить решение в 11 арбитражном апелляционном суде, а позже и в арбитражном суде Поволжского округа. Но суды признали правомерность наложения штрафа на предприятие.