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Культура

В Самаре установят ледяной футбольный мяч и хэштег #чм2018

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 30 января, в Самаре в рамках празднования 500 дней до старта Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России откроется выставка рисунков "Футбол глазами детей" и ледяных скульптур — футбольного мяча и хэштэга #чм2018. Мероприятия пройдут на площадке Самарской областной юношеской библиотеки.

Работы по строительству арт-объектов стартовали в начале января при участии горожан и участников программы "Городские волонтеры" ЧМ-2018.

30 января в 15:00 ледяные арт-объекты торжественно откроют. В церемонии открытия примет участие заслуженный ветеран ПФК "Крылья Советов" Валерьян Панфилов, на церемонии пройдет награждение самых активных волонтеров и участников стройки.

В самой библиотеке откроется выставка детских рисунков "Футбол глазами детей", будут работать интерактивные площадки и стойка регистрации городских волонтеров ЧМ-2018.

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