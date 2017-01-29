В Самаре установят ледяной футбольный мяч и хэштег #чм2018

В понедельник, 30 января, в Самаре в рамках празднования 500 дней до старта Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России откроется выставка рисунков "Футбол глазами детей" и ледяных скульптур — футбольного мяча и хэштэга #чм2018. Мероприятия пройдут на площадке Самарской областной юношеской библиотеки.

Работы по строительству арт-объектов стартовали в начале января при участии горожан и участников программы "Городские волонтеры" ЧМ-2018. 30 января в 15:00 ледяные арт-объекты торжественно откроют. В церемонии открытия примет участие заслуженный ветеран ПФК "Крылья Советов" Валерьян Панфилов, на церемонии пройдет награждение самых активных волонтеров и участников стройки. В самой библиотеке откроется выставка детских рисунков "Футбол глазами детей", будут работать интерактивные площадки и стойка регистрации городских волонтеров ЧМ-2018.