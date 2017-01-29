В Кинельском районе собутыльники избили мужчину и сбросили его в полынью

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России "Кинельский" с заявлением о пропаже своего 24-летнего брата обратился житель с. Чубовка. По словам заявителя, молодого человека в последний раз видели около десяти дней назад.

Для установления деталей случившегося по адресу проживания пропавшего прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские провели осмотр его жилища и близлежащей территории, определили круг общения молодого человека, опросили жильцов соседних домов, продавцов магазинов, расположенных в населенном пункте.

В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска восстановили картину произошедшего. Из собранных полицейскими материалов следует, что в ночь с 13 на 14 января разыскиваемый распивал спиртные напитки в компании двух 19-летних местных жителей на мосту через р. Чубовка.

Между участниками событий произошла ссора. По версии стражей правопорядка, молодые люди избили потерпевшего, он упал с моста вниз. Поняв, что молодой человек не подает признаков жизни, подозреваемые попытались скрыть следы преступления и сбросили его тело в полынью. Подозреваемых задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", Следственным управлением СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Ведется следствие.