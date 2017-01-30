Стартует третья часть программы выставок современных художников "Волга. Ноль"

Средневолжский филиал Государственного центра современного искусства (в составе РОСИЗО) в 2017 году представит третью часть программы персональных выставок современных художников Средней Волги "Волга. Ноль".

Участниками третьей, заключительной сессии программы (19 января - 13 апреля) станут художники Михаил Лезин, Александр Веревкин, Максим Шабалин, Евгений Музалевский, Дмитрий Кадынцев, Евгений Юдаков, Алиса Николаева. Открытия выставок будут проходить раз в две недели, по четвергам. На конец 2017 года запланирована итоговая коллективная выставка всех участников "Волги. Ноль". Будет издан иллюстрированный каталог проекта.

Программа "Волга. Ноль" - первый проект Средневолжского филиала ГЦСИ, стартовавший в январе 2015 года. Площадкой для его реализации стал уникальный памятник советского конструктивизма 1932 года - Фабрика-кухня. В здании Фабрики с января по март 2015 года провели свои персональные выставки Евгений Бугаев, Олег Елагин, Сергей Баландин, Анастасия Альбокринова, Александр Зайцев, Оксана Стогова и Владимир Логутов. Затем выставки проходили в летнем павильоне фабрики (Алексей Зайцев, Александр и Ольга Филимоновы, Фрол Веселый, Анна Коржова, Дмитрий Жиляев, Анфиса Доброходова и Андрей Сяйлев).

В 2016 году проект поменял площадку из-за строительных работ, начавшихся на Фабрике-кухне. Новым местом его реализации стал зал "Юг" областного историко-краеведческого музея им. П.В.Алабина. Продолжительность выставок увеличилась с одного вечера до недели. С 1 ноября 2016 года организатор мероприятия заменил название на Средневолжский филиал Государственного центра современного искусства в составе РОСИЗО. С октября по декабрь 2016 года на новой площадке провели персональные выставки Антон Валанс, Мария Крючкова, Иван Ключников, Олег Захаркин, Неля и Роман Коржовы.

Программа "Волга. Ноль" направлена на раскрытие творческих стратегий современных авторов Средней Волги и осмысление идентичности локального контекста. Это позволяет выстроить актуальную "карту" поля художественных действий, создать анатомию локальной художественной среды, фиксирующей "перезагрузку" ситуации после двухтысячных. Выстраивая цепь персональных выставок как непрерывный событийный ряд, программа делает "невидимую сцену - видимой", сохраняя художественный метод каждого автора, рассказывают кураторы проекта Неля Коржова и Константин Зацепин.