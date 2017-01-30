В облсуде рассматривали жалобу на приговор контрактнику за хищение терминала

В понедельник, 30 января, апелляционная коллегия Самарского областного суда под председательством федеральной судьи Лидии Минкиной начала рассмотрение жалобы на приговор, вынесенный Кинельским районным судом жителю с. Малиновка ефрейтору Хаджимурату Ширмамедову.

Напомним, контрактник был приговорен к трем годам лишения свободы за кражу терминала оплаты, совершенную в начале августа 2015 г. в пос. Усть-Кинельский.

В своей жалобе адвокат осужденного Сергей Анищенко указал на многочисленные нарушения уголовно-процессуального закона, допущенные в процессе разбирательства в первой инстанции. Тогда судья, по его мнению, проигнорировал основополагающие принципы судопроизводства.

"О каком праве на защиту можно говорить, если ни одно из восьми ходатайств защиты не было удовлетворено, - возмущается адвокат Анищенко. - Я был вынужден пригласить эксперта на рассмотрение апелляционной жалобы, потому что в Кинельском суде мне в допросе этого специалиста было отказано!"

Коллегия заслушала директора ООО "Самарская судебная экспертиза документов" Ангелину Зиновьеву, которая проводила экспертизу подписи понятого Павла Подустова на протоколе осмотра места происшествия, где якобы был обнаружен скол краски с машины Ширмамедова. По мнению Зиновьевой, подпись выполнена другим лицом с подражанием подписи понятого.

Это заключение подтверждает вывод адвоката о том, что скол краски был добыт следствием, когда автомобиль задержанного находился во дворе отдела полиции.

Также адвокат передал суду второй инстанции аудиозапись процесса, которая будет изучена коллегией.

Рассмотрение жалобы отложено до 6 февраля.