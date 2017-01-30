В облсуде рассматривали жалобу на приговор контрактнику за хищение терминала

В понедельник, 30 января, апелляционная коллегия Самарского областного суда под председательством федеральной судьи Лидии Минкиной начала рассмотрение жалобы на приговор, вынесенный Кинельским районным судом жителю с. Малиновка ефрейтору Хаджимурату Ширмамедову.
Напомним, контрактник был приговорен к трем годам лишения свободы за кражу терминала оплаты, совершенную в начале августа 2015 г. в пос. Усть-Кинельский.
В своей жалобе адвокат осужденного Сергей Анищенко указал на многочисленные нарушения уголовно-процессуального закона, допущенные в процессе разбирательства в первой инстанции. Тогда судья, по его мнению, проигнорировал основополагающие принципы судопроизводства.
"О каком праве на защиту можно говорить, если ни одно из восьми ходатайств защиты не было удовлетворено, - возмущается адвокат Анищенко. - Я был вынужден пригласить эксперта на рассмотрение апелляционной жалобы, потому что в Кинельском суде мне в допросе этого специалиста было отказано!"
Коллегия заслушала директора ООО "Самарская судебная экспертиза документов" Ангелину Зиновьеву, которая проводила экспертизу подписи понятого Павла Подустова на протоколе осмотра места происшествия, где якобы был обнаружен скол краски с машины Ширмамедова. По мнению Зиновьевой, подпись выполнена другим лицом с подражанием подписи понятого.
Это заключение подтверждает вывод адвоката о том, что скол краски был добыт следствием, когда автомобиль задержанного находился во дворе отдела полиции.
Также адвокат передал суду второй инстанции аудиозапись процесса, которая будет изучена коллегией.
Рассмотрение жалобы отложено до 6 февраля.
Последние комментарии
А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги
Надеюсь, что путем частичного сложения наказаний по вменяемым ей в вину преступлениям, конец своих дней она проведет за решеткой.
Верните Шуре Ломоносову тачку!
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!