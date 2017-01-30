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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Компания "Пегас-Агро" разработает технику для обработки садов

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС
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ООО "Пегас-Агро" разработает технику для обработки садов, сообщил глава областного минсельхоза Алексей Попов 24 января на заседании комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской думы.

"Компания "Пегас-Агро" является одним из флагманов регионального сельхозмашиностроения, — сказал министр. — На сегодня в Росагролизинге фирма является лидером по поставке самоходных опрыскивателей и расширяет свое производство. На базе "Пегас-Агро" прошел федеральный семинар россельхозцентров с участием всех заинтересованных сторон по изучению данной техники. Я думаю, что данное производство получит еще один импульс для своего развития".

По его словам, уже получен предварительный заказ на разработку техники для обработки садов, на сегодня в РФ этим не занимается фактически ни одно предприятие.

"Над этим вопросом "Пегас-Агро" взялись поработать, я думаю, что в ближайшее время мы увидим возможно еще один вид техники, который будет производиться на территории Самарской области и обеспечивать предприятия всей Российской Федерации", - рассказал Попов..

"Пегас-Агро" осуществляет производство и конструирование высокопроизводительной наземной сельхозтехники для внесения удобрений, химической защиты растений серии "Туман". В 2016 г. объем выпуска составил 241 машину, реализовано 216, в том числе в Самарской области 22 машины.

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