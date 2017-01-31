Двух жителей области обвиняют в жестоком убийстве знакомого ради 43 тыс. рублей

Зампрокурора Самарской области Алексей Павлов 27 января утвердил обвинительное заключение по уголовному делу Э.Петросянца и З.Реймова, обвиняемых в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего и убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сопряженном с разбоем. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, 31 января 2016 г. Петросянц и Реймов вступили в сговор для нападения на знакомого Реймова, чтобы отобрать у мужчины деньги, а затем убить его.

Они напали на хозяина дома, избили его, после чего задушили петлей. Потерпевший погиб на месте происшествия. Затем нападавшие похитили деньги жертвы и банковскую карту, с которой впоследствии сняли средства. Общий причиненный материальный ущерб составил 43 тыс. рублей.

Уголовное дело будет направлено в Самарский областной суд для рассмотрения по существу.