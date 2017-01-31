Двух жителей области обвиняют в жестоком убийстве знакомого ради 43 тыс. рублей

Зампрокурора Самарской области Алексей Павлов 27 января утвердил обвинительное заключение по уголовному делу Э.Петросянца и З.Реймова, обвиняемых в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего и убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сопряженном с разбоем. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
По версии следствия, 31 января 2016 г. Петросянц и Реймов вступили в сговор для нападения на знакомого Реймова, чтобы отобрать у мужчины деньги, а затем убить его.
Они напали на хозяина дома, избили его, после чего задушили петлей. Потерпевший погиб на месте происшествия. Затем нападавшие похитили деньги жертвы и банковскую карту, с которой впоследствии сняли средства. Общий причиненный материальный ущерб составил 43 тыс. рублей.
Уголовное дело будет направлено в Самарский областной суд для рассмотрения по существу.
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Ну подрались и подрались по соседски с кем не бывает , знают же друг друга, обычная "бытовушка" каких тысячи по Самаре. А сейчас раздуют что он начал охотиться за инспекторами и выводить их из рабочего строя, путём рукоприкладства. Там приятели так же замечены , ещё и УПГ нарисуют)). Смешно на самом деле ну имеется у инспекторов зуб на Андрея Андреевича это факт, и после целого ряда событий предновогодних ,как в шахматах ждёшь ответного хода от инспекторов) не исключено что это и есть ответный ход с подставой, будьте бдительны товарищи.
Почему то не удивлен. И где контроль?
Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru
Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.
Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.