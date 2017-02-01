За регистрацию фиктивных компаний в регионе возбуждено 11 уголовных дел

За 2016 г. в Самарской области собрано и направлено в правоохранительные органы 30 материалов, содержащих признаки уголовно наказуемых правонарушений в сфере госрегистрации юридических лиц и ИП, сообщила пресс-служба УФНС России по региону.

По направленным материалам правоохранительными органами возбуждено 11 уголовных дел.

В том числе мировым судьей судебного участка №19 Красноглинского района вынесен обвинительный приговор по ст. 173.2 УК РФ в отношении жительницы Самары по восьми эпизодам преступной деятельности.

Виновная приговорена к исправительным работам сроком на полтора года с удержанием 5% заработной платы в доход государства.

Еще одно аналогичное дело находится на рассмотрении в суде.

"Обращаю внимание самарцев: не рисковать своей репутацией, не отдавать свой паспорт и не подписывать заявление на государственную регистрацию бизнеса, если не планируете им заниматься в дальнейшем, такой "заработок" чреват административной и уголовной ответственностью, - подчеркивает начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Самарской области Андрей Лунин. - В Самарской области уже есть прецедент, когда 33-летняя жительница Самары, своим паспортом выступившая "формальным" учредителем фирмы за определенное вознаграждение, судом приговорена к исправительным работам".