16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский подшипниковый завод осваивает производство пяти типов продукции для ВПК Новый статус Тольятти дает уникальные возможности для развития бизнеса "Перекресток": жители Самары к Новому году покупают виски и конфеты "Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин Резиденты технопарка "Жигулевская долина" представляют полезные разработки

Государство и Бизнес Экономическая политика

За регистрацию фиктивных компаний в регионе возбуждено 11 уголовных дел

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 94
Версия для печати

За 2016 г. в Самарской области собрано и направлено в правоохранительные органы 30 материалов, содержащих признаки уголовно наказуемых правонарушений в сфере госрегистрации юридических лиц и ИП, сообщила пресс-служба УФНС России по региону.

По направленным материалам правоохранительными органами возбуждено 11 уголовных дел.

В том числе мировым судьей судебного участка №19 Красноглинского района вынесен обвинительный приговор по ст. 173.2 УК РФ в отношении жительницы Самары по восьми эпизодам преступной деятельности.

Виновная приговорена к исправительным работам сроком на полтора года с удержанием 5% заработной платы в доход государства.

Еще одно аналогичное дело находится на рассмотрении в суде.

"Обращаю внимание самарцев: не рисковать своей репутацией, не отдавать свой паспорт и не подписывать заявление на государственную регистрацию бизнеса, если не планируете им заниматься в дальнейшем, такой "заработок" чреват административной и уголовной ответственностью, - подчеркивает начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Самарской области Андрей Лунин. - В Самарской области уже есть прецедент, когда 33-летняя жительница Самары, своим паспортом выступившая "формальным" учредителем фирмы за определенное вознаграждение, судом приговорена к исправительным работам".

В 2016 г. Единым регистрационным центром проведено 93 тысячи регистрационных действий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, возбуждено и рассмотрено свыше 2 тыс. административных дел в отношении должностных лиц организаций в связи с нарушением законодательства о государственной регистрации, судом принято 347 постановлений о привлечении к административной ответственности и дисквалификации.

Справляются ли коммунальщики с уборкой снега?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 12:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 12:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 02 сентября 2014 00:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Thought Mind 30 августа 2014 16:25 Руководитель "Гарантийного фонда поддержки предпринимательства" Михаил Герасимов покинул свой пост

ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей

Владимир Сверкалов 03 февраля 2014 21:44 Возле застройки "Кошелев-проекта" может появиться индустриальный парк

Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html

Фото на сайте

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Нанотехнологический центр Самарской области представил свои разработки на «ИННОПРОМе»

Нанотехнологический центр Самарской области представил свои разработки на «ИННОПРОМе»

Технопарк "Жигулевская долина" продолжает представлять своих резидентов

Технопарк "Жигулевская долина" продолжает представлять своих резидентов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5