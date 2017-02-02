На площадке "Самарского хлебозавода №9" может появиться гипермаркет "Лента"

Сеть гипермаркетов "Лента" может выступить инвестором площадки хлебозавода №9 в центре Самары, сообщает "Самарское обозрение".
Напомним, ранее хлебозавод был выкуплен "Фондом регионального развития" ("Форра") Михаила Калмыкова. Он сообщал о планах жилой застройки площадки.
Однако как пишет "Самарское обозрение", управление объектом свелось к сносу строений хлебозавода. Теперь интерес к площадке проявил федеральный ритейлер "Лента", который планирует строительство на ней своего гипермаркета.
По словам источника газеты, знакомого с ситуацией, переговоры между "Лентой" и "Форрой" находятся на завершающей стадии. Сами участники переговорного процесса не спешат его комментировать.
"Мы поделимся нашими планами после объявления годовых результатов — во второй половине февраля", — ответили в пресс-службе "Ленты".
Руководитель "Форры" Владимир Жуков отказался от подробных комментариев, пояснив, что договор с "Лентой" еще не подписан.
Также напомним что практически напротив хлебозавода — на площадке СПЗ-4 — планирует построить торговый центр немецкий ритейлер Selgros.
Последние комментарии
вангую... теперь там будет сбербанк
Судя по схеме, там уже стоит вторая очередь Парк-хауса с парковкой
Если действительно должны, то почему бы и нет. Должники 24 млн. заработали в 2013, а за аренду не посчитали нужным заплатить? 4млн не валяются на дороге.
Антон, "Жили-Были" на Галактионовской и Ерошевского не работают с прошлого года (про остальные не знаю). Что об этом говорят?
Сколько слез и боли жильцам причинил этот собственник!Пусть ему отольются людские слезы!