Сеть гипермаркетов "Лента" может выступить инвестором площадки хлебозавода №9 в центре Самары, сообщает "Самарское обозрение".

На площадке "Самарского хлебозавода №9" может появиться гипермаркет "Лента"

Напомним, ранее хлебозавод был выкуплен "Фондом регионального развития" ("Форра") Михаила Калмыкова. Он сообщал о планах жилой застройки площадки.

Однако как пишет "Самарское обозрение", управление объектом свелось к сносу строений хлебозавода. Теперь интерес к площадке проявил федеральный ритейлер "Лента", который планирует строительство на ней своего гипермаркета.

По словам источника газеты, знакомого с ситуацией, переговоры между "Лентой" и "Форрой" находятся на завершающей стадии. Сами участники переговорного процесса не спешат его комментировать.

"Мы поделимся нашими планами после объявления годовых результатов — во второй половине февраля", — ответили в пресс-службе "Ленты".

Руководитель "Форры" Владимир Жуков отказался от подробных комментариев, пояснив, что договор с "Лентой" еще не подписан.

Также напомним что практически напротив хлебозавода — на площадке СПЗ-4 — планирует построить торговый центр немецкий ритейлер Selgros.