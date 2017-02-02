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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Доходность недвижимости в Самаре за год выросла на 7,2%

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Доходность недвижимости в Самаре за год выросла на 7,2%. Такие данные приводит Аналитический центр SRG со ссылкой на данные собственного исследования.

Аналитический центр составил рейтинг административных центров субъектов РФ по изменению доходности жилой недвижимости на вторичном рынке за 2016 год. Для расчета годовой доходности учитывались соотношение средней стоимости 1 кв. м жилой недвижимости к средней ежемесячной величине арендной платы.

По результатам исследования выяснилось, что доходность недвижимости в Самаре выросла на 7,2%: если в 2015 г. она составляла 7,26% в год, то в 2016 г. - уже 7,78%.

Срок окупаемости жилой недвижимости снизился на год - с 13,8 лет до 12,8. На это повлияло повышение цен на аренду - если в декабре 2015 г. 1 кв. м арендованной площади обходился самарцам в среднем в 378 руб., то год спустя - уже в 382 рубля. При этом цены на недвижимость на вторичном рынке падали - с 64,2 тыс. руб. за 1 кв. м в декабре 2015 г. до 58,8 тыс. руб. в декабре 2016 года.

В целом по России наибольшее изменение доходности жилой недвижимости произошло в административном центре Республики Бурятия - Улан-Удэ, там показатель за год вырос на 19,2%. Отрицательная динамика по доходности произошла в Липецке, здесь показатель снизился на 9,4%.

Анализ проводился без учета недозагрузки, расходов на ремонт, коммунальных и налоговых платежей и других возможных затрат. Также при расчетах не учитывалась волатильность арендной платы и средней стоимости квадратного метра.

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