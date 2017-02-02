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Экономика и бизнес

Очередной объект второй очереди ОЭЗ "Тольятти" сдан в эксплуатацию

ТОЛЬЯТТИ. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В особой экономической зоне "Тольятти" сдана в эксплуатацию хозяйственно-бытовая канализация, построенная на территории второй очереди, сообщила пресс-служба ОЭЗ.

Государственная инспекция строительного надзора Самарской области (ГИСН) подписала заключение о соответствии объекта проектной документации, которое уже передано в министерство строительства региона.

Хозяйственно-бытовая канализация - не первый инфраструктурный объект второй очереди, на который получено разрешение на эксплуатацию. Ранее оно было выдано на хозяйственно-питьевой водопровод.

Кроме того, работа по подготовке документов в ГИСН ведется еще по двум объектам: техническому водопроводу и системе газоснабжения.

Строительство объектов инфраструктуры особой экономической зоны "Тольятти" осуществляется в три этапа. Первая очередь ОЭЗ была торжественно открыта 11 сентября 2015 года.

Застройка второй очереди начата в феврале того же года. Работы осуществляет подрядная организация ООО "СК Евроальянс". В настоящее время большая часть объектов построена, ведутся пусконаладочные работы.

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