Очередной объект второй очереди ОЭЗ "Тольятти" сдан в эксплуатацию

В особой экономической зоне "Тольятти" сдана в эксплуатацию хозяйственно-бытовая канализация, построенная на территории второй очереди, сообщила пресс-служба ОЭЗ.
Государственная инспекция строительного надзора Самарской области (ГИСН) подписала заключение о соответствии объекта проектной документации, которое уже передано в министерство строительства региона.
Хозяйственно-бытовая канализация - не первый инфраструктурный объект второй очереди, на который получено разрешение на эксплуатацию. Ранее оно было выдано на хозяйственно-питьевой водопровод.
Кроме того, работа по подготовке документов в ГИСН ведется еще по двум объектам: техническому водопроводу и системе газоснабжения.
Строительство объектов инфраструктуры особой экономической зоны "Тольятти" осуществляется в три этапа. Первая очередь ОЭЗ была торжественно открыта 11 сентября 2015 года.
Застройка второй очереди начата в феврале того же года. Работы осуществляет подрядная организация ООО "СК Евроальянс". В настоящее время большая часть объектов построена, ведутся пусконаладочные работы.
Последние комментарии
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А Волга она одна.
Не все так просто в королевстве(
Врут и не краснеют Ваше СИТИ, жилой комплекс в Южном городе из 7 домов не сдан и не известно когда это будет, так как там куча недочетов и комиссия его не принимает
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги