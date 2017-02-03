"Самарскому монолиту" отказали в строительстве с отклонением от предельных параметров на ул. Солнечной

Администрация Самары отказала "Самарскому монолиту" в строительстве на участке площадью 2,2 тыс. кв. м по адресу: ул. Солнечная, 51 "А" с отклонением от предельных параметров, соответствующее постановление было подписано главой города в среду, 1 февраля.

Отказ в строительстве был мотивирован отрицательным результатом публичных слушаний.

Напомним, с 2014 г. на площадке на ул. Солнечная, прилегающей к детскому саду, ООО "Самарский монолит" начал возведение 16-этажного дома. Против строительства выступили жители близлежащих домов. В 2015 г. в самарский суд обратилась прокуратура, с требованием отменить разрешение на строительство от 12 ноября 2014 года. В марте того года Ленинский районный суд встал на сторону надзорного ведомства, а в июне областной суд отклонил апелляцию "Самарского монолита". 1 сентября 2016 г. прошли публичные слушания в администрации Промышленного района по итогам которых было решено отказать в строительстве с отклонением от предельных параметров.