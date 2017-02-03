Фоторепортаж оренбургского блогера стал юбилейной 400-й работой на конкурсе "Ростелекома" для региональных журналистов

Фоторепортаж блогера из Оренбурга Юлии Лесниковой об экскурсии на АТС "Ростелекома" стал юбилейной 400-й работой, заявленной на VI ежегодный конкурс для региональных журналистов "Технологии для жизни - больше возможностей!", который проводит компания.

В своей работе Юлия постаралась наиболее ярко передать впечатления от блог-тура, в рамках которого представители социальных медиа изучили работу АТС, магистральной сети передачи данных, попробовали себя в роли инсталляторов, а также ознакомились с возможностями современного сервиса "Ростелекома" - "Интерактивного ТВ".

От Самарской области в этом году на конкурс заявлено уже одиннадцать работ, из них четыре - в номинации "Интернет-СМИ" и семь - в номинации "Печатная пресса". Прием работ продолжается.

VI ежегодный Международный конкурс журналистов "Технологии для жизни - больше возможностей!" проводится для привлечения региональных СМИ и блогеров к объективному и более качественному освещению технологических трендов, развития инновационных технологий и сервисов и их применения в разных сферах жизни общества.

Главным призом для победителей в основных номинациях станет поездка в штаб-квартиру корпорации NEC в Токио в октябре 2017 года. Журналистские материалы принимаются в нескольких номинациях: печатная пресса (газеты, журналы); радио и телевидение; интернет-СМИ (в том числе новостные агентства); социальные медиа (блогеры). Новинкой конкурса 2016-2017 года стала спецноминация от партнера конкурса - японско-российское сотрудничество в области телекоммуникаций. Для участия в конкурсе нужно подать заявку на сайте www.smi.rt.ru до 10 апреля 2017 года.