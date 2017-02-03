Фоторепортаж оренбургского блогера стал юбилейной 400-й работой на конкурсе "Ростелекома" для региональных журналистов

Фоторепортаж блогера из Оренбурга Юлии Лесниковой об экскурсии на АТС "Ростелекома" стал юбилейной 400-й работой, заявленной на VI ежегодный конкурс для региональных журналистов "Технологии для жизни - больше возможностей!", который проводит компания.
В своей работе Юлия постаралась наиболее ярко передать впечатления от блог-тура, в рамках которого представители социальных медиа изучили работу АТС, магистральной сети передачи данных, попробовали себя в роли инсталляторов, а также ознакомились с возможностями современного сервиса "Ростелекома" - "Интерактивного ТВ".
От Самарской области в этом году на конкурс заявлено уже одиннадцать работ, из них четыре - в номинации "Интернет-СМИ" и семь - в номинации "Печатная пресса". Прием работ продолжается.
VI ежегодный Международный конкурс журналистов "Технологии для жизни - больше возможностей!" проводится для привлечения региональных СМИ и блогеров к объективному и более качественному освещению технологических трендов, развития инновационных технологий и сервисов и их применения в разных сферах жизни общества.
Главным призом для победителей в основных номинациях станет поездка в штаб-квартиру корпорации NEC в Токио в октябре 2017 года. Журналистские материалы принимаются в нескольких номинациях: печатная пресса (газеты, журналы); радио и телевидение; интернет-СМИ (в том числе новостные агентства); социальные медиа (блогеры). Новинкой конкурса 2016-2017 года стала спецноминация от партнера конкурса - японско-российское сотрудничество в области телекоммуникаций. Для участия в конкурсе нужно подать заявку на сайте www.smi.rt.ru до 10 апреля 2017 года.
Последние комментарии
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!
Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало
Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???