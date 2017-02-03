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ИТ Транспорт и связь

Фоторепортаж оренбургского блогера стал юбилейной 400-й работой на конкурсе "Ростелекома" для региональных журналистов

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фоторепортаж блогера из Оренбурга Юлии Лесниковой об экскурсии на АТС "Ростелекома" стал юбилейной 400-й работой, заявленной на VI ежегодный конкурс для региональных журналистов "Технологии для жизни - больше возможностей!", который проводит компания.

В своей работе Юлия постаралась наиболее ярко передать впечатления от блог-тура, в рамках которого представители социальных медиа изучили работу АТС, магистральной сети передачи данных, попробовали себя в роли инсталляторов, а также ознакомились с возможностями современного сервиса "Ростелекома" - "Интерактивного ТВ".

От Самарской области в этом году на конкурс заявлено уже одиннадцать работ, из них четыре - в номинации "Интернет-СМИ" и семь - в номинации "Печатная пресса". Прием работ продолжается.
VI ежегодный Международный конкурс журналистов "Технологии для жизни - больше возможностей!" проводится для привлечения региональных СМИ и блогеров к объективному и более качественному освещению технологических трендов, развития инновационных технологий и сервисов и их применения в разных сферах жизни общества.

Главным призом для победителей в основных номинациях станет поездка в штаб-квартиру корпорации NEC в Токио в октябре 2017 года. Журналистские материалы принимаются в нескольких номинациях: печатная пресса (газеты, журналы); радио и телевидение; интернет-СМИ (в том числе новостные агентства); социальные медиа (блогеры). Новинкой конкурса 2016-2017 года стала спецноминация от партнера конкурса - японско-российское сотрудничество в области телекоммуникаций. Для участия в конкурсе нужно подать заявку на сайте www.smi.rt.ru до 10 апреля 2017 года.

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Иван Крюков 07 января 2017 20:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 16:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

AlexOptimist AlexOptimist 12 ноября 2014 11:22 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!

Наталья 08 ноября 2014 16:18 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало

AlexOptimist AlexOptimist 07 ноября 2014 09:12 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???

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