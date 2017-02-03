Появилась визуализация новой стелы "Самара" на въезде в город у Кировского моста

Администрация Кировского района опубликовала визуализацию новой стелы "Самара". Стела будет располагаться на въезде в город у Кировского моста.

Эскиз стелы представляет собой надпись "Самара", расположенную на постаменте.

Также предполагается благоустроить прилегающую к объекту территорию.

Напомним, к ЧМ-2018 планируется привести в порядок все шесть въездов в город. А на пересечении Волжского шоссе с ул. Демократической планируется установить въездной знак на космическую тематику.