Появилась визуализация новой стелы "Самара" на въезде в город у Кировского моста

Администрация Кировского района опубликовала визуализацию новой стелы "Самара". Стела будет располагаться на въезде в город у Кировского моста.
Эскиз стелы представляет собой надпись "Самара", расположенную на постаменте.
Также предполагается благоустроить прилегающую к объекту территорию.
Напомним, к ЧМ-2018 планируется привести в порядок все шесть въездов в город. А на пересечении Волжского шоссе с ул. Демократической планируется установить въездной знак на космическую тематику.
Последние комментарии
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А Волга она одна.
Не все так просто в королевстве(
Врут и не краснеют Ваше СИТИ, жилой комплекс в Южном городе из 7 домов не сдан и не известно когда это будет, так как там куча недочетов и комиссия его не принимает
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги