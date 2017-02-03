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Экономика и бизнес

Появилась визуализация новой стелы "Самара" на въезде в город у Кировского моста

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация Кировского района опубликовала визуализацию новой стелы "Самара". Стела будет располагаться на въезде в город у Кировского моста.

Фото: администрация Самары

Эскиз стелы представляет собой надпись "Самара", расположенную на постаменте.

Также предполагается благоустроить прилегающую к объекту территорию.

Напомним, к ЧМ-2018 планируется привести в порядок все шесть въездов в город. А на пересечении Волжского шоссе с ул. Демократической планируется установить въездной знак на космическую тематику.

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