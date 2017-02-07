Коллективный договор АО "Транснефть-Приволга" - это безопасные условия труда, льготы, премии и надбавки

Итоги выполнения коллективного договора АО "Транснефть-Приволга" - одного из важнейших документов, регламентирующих социально-трудовые отношения между работодателем и работниками, - подвели на конференции трудового коллектива.

На конференции было отмечено, что АО "Транснефть-Приволга" в 2016 году выполнило в полном объеме программу развития, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта, а также другие плановые показатели.

В рамках программы было введено в эксплуатацию 135 объектов, в том числе проведена замена более чем 444 км нефтепроводов. Введены в эксплуатацию после окончания работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 16 резервуаров, заменено 19 единиц запорной арматуры и 10 камер запуска и приема средств очистки и диагностики. Кроме того, АО "Транснефть-Приволга" в минувшем году завершило масштабные работы по замене участков магистрального нефтепровода Куйбышев - Лисичанск. В период с 2013 года по декабрь 2016 года заменено более 869 км трубы диаметром 1220 мм на 141 участке нефтепровода, в том числе заменены 12 подводных переходов. Работы по замене производились с привлечением технического заказчика ООО "Транснефть-ТСД".

Все пункты коллективного договора, заключенного между работодателем и работниками в период с 2013 по 2016 годы, также выполнены в полном объеме. В минувшем году руководство приняло меры для укрепления социальных гарантий, обеспечения работникам здоровых и безопасных условий труда. Помимо выполнения основных разделов, касающихся организации труда и отдыха, работы с пенсионерами и молодежью, сотрудники получили все положенные доплаты, надбавки, премии и все виды материальной помощи.

Коллективный договор много лет признавался одним из первых в отрасли по итогам конкурсов. В том числе в 2014 и 2016 годах АО "Транснефть-Приволга" награждено за I место в региональном этапе конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" в номинации "За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы" и III место в 2016 году в номинации "За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы". Столь высокая оценка убеждает в правильности проводимой на предприятии социальной политики.

На конференции трудового коллектива принят коллективный договор АО "Транснефть-Приволга" на 2017-2019 годы, который сохранил все льготы и гарантии, существующие в акционерном обществе.