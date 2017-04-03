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Выборы Власть и политика

Алексей Солдатов стал наблюдателем на выборах в Армении

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 2 апреля, заместитель председателя избирательной комиссии Самарской области Алексей Солдатов принял участие в наблюдении на выборах депутатов национального собрания Армении в составе миссии наблюдателей от СНГ.

Напомним, что в декабре 2015 года государственная и избирательная системы Армении претерпели большие изменения — состоялся переход от президентской республики к парламентской, а также от смешанной избирательной системы к пропорциональной.

В итоге в избирательном кодексе Армении появилось много новаций, таких, как идентификационная карта избирателя и электронный реестр избирателей.

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А ты не воруй!

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Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Александр Малышев 14 сентября 2014 23:00 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...

михаил вдовин 14 сентября 2014 20:03 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Работать надо лучше, тогда и народ потянется.

михаил вдовин 14 сентября 2014 20:02 Член УИК №3028 с правом решающего голоса отстранен от работы

Сурово. Но справедливо.

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