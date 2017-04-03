Алексей Солдатов стал наблюдателем на выборах в Армении

В воскресенье, 2 апреля, заместитель председателя избирательной комиссии Самарской области Алексей Солдатов принял участие в наблюдении на выборах депутатов национального собрания Армении в составе миссии наблюдателей от СНГ.

Напомним, что в декабре 2015 года государственная и избирательная системы Армении претерпели большие изменения — состоялся переход от президентской республики к парламентской, а также от смешанной избирательной системы к пропорциональной.

В итоге в избирательном кодексе Армении появилось много новаций, таких, как идентификационная карта избирателя и электронный реестр избирателей.