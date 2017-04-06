Владелец "Остапа" продал супермаркеты холдингу "Яр-Табак"

Одна из первых в Самаре сетей супермаркетов - "Остап" - меняет собственников и переходит под контроль табачной ГК "Яр", пишет "Самарское обозрение".

Холдинг "Остап" принадлежит самарскому бизнесмену Сергею Симонову и является одним из первых сетевых супермаркетов в регионе. Согласно информации на сайте ГК "Остап", в холдинг входят 17 одноименных супермаркетов в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске. Кроме того, Симонов продвигал сеть пиццерий "Сицилия" и бар "Пивная лука". Активно занимался Симонов и производством готовой продукции, которая реализовывалась в магазинах сети. Оператором этого бизнеса выступало ООО "Морава".

Как пишет издание, судя по информации в чеках, оператором супермаркетов "Остап" ранее выступало ООО "Ритейл-К", зарегистрированное в Самаре в 2006 году. Учредитель общества - Роман Татьянин, директор - Екатерина Нуждина. Согласно финансовой отчетности общества, последние годы были для него не слишком успешными. В 2014 г. "Ритейл-К" получил чистую прибыль в 6,2 млн руб., в 2015 г. этот показатель снизился до 1,8 млн рублей. В 2015 г. компания сработала с убытком в 2,8 млн рублей.

Информация о планах бенефициаров "Остапа" продать ритейловый бизнес появилась в конце прошлого года. Тогда ряд магазинов сети закрылся, а на их месте открылись дискаунтеры "Пятерочка".

Как стало известно "СО", в конце марта завершилась сделка по продаже продуктовой сети, в результате чего магазины "Остап" прекратят свое существование. Екатерина Нуждина не пожелала обсуждать продажу супермаркетов. "Все вопросы - к собственнику", - ответила директор "Ритейл-К" на вопрос о продаже "Остапа".

Сам Сергей Симонов в телефонном разговоре с корреспондентом издания не стал отрицать продажу магазинов, но отказался от комментариев.