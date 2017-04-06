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Продуктовый ритейл АПК и пищепром

Владелец "Остапа" продал супермаркеты холдингу "Яр-Табак"

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Одна из первых в Самаре сетей супермаркетов - "Остап" - меняет собственников и переходит под контроль табачной ГК "Яр", пишет "Самарское обозрение".

Владелец "Остапа" продал супермаркеты холдингу "Яр-Табак" Владелец "Остапа" продал супермаркеты холдингу "Яр-Табак"
Фото: photos.wikimapia.org

Холдинг "Остап" принадлежит самарскому бизнесмену Сергею Симонову и является одним из первых сетевых супермаркетов в регионе. Согласно информации на сайте ГК "Остап", в холдинг входят 17 одноименных супермаркетов в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске. Кроме того, Симонов продвигал сеть пиццерий "Сицилия" и бар "Пивная лука". Активно занимался Симонов и производством готовой продукции, которая реализовывалась в магазинах сети. Оператором этого бизнеса выступало ООО "Морава".

Как пишет издание, судя по информации в чеках, оператором супермаркетов "Остап" ранее выступало ООО "Ритейл-К", зарегистрированное в Самаре в 2006 году. Учредитель общества - Роман Татьянин, директор - Екатерина Нуждина. Согласно финансовой отчетности общества, последние годы были для него не слишком успешными. В 2014 г. "Ритейл-К" получил чистую прибыль в 6,2 млн руб., в 2015 г. этот показатель снизился до 1,8 млн рублей. В 2015 г. компания сработала с убытком в 2,8 млн рублей.

Информация о планах бенефициаров "Остапа" продать ритейловый бизнес появилась в конце прошлого года. Тогда ряд магазинов сети закрылся, а на их месте открылись дискаунтеры "Пятерочка".

Как стало известно "СО", в конце марта завершилась сделка по продаже продуктовой сети, в результате чего магазины "Остап" прекратят свое существование. Екатерина Нуждина не пожелала обсуждать продажу супермаркетов. "Все вопросы - к собственнику", - ответила директор "Ритейл-К" на вопрос о продаже "Остапа".

Сам Сергей Симонов в телефонном разговоре с корреспондентом издания не стал отрицать продажу магазинов, но отказался от комментариев. 

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Последние комментарии

Пётр Фескин 15 декабря 2016 14:12 "Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!

Евгений Сапунов 18 августа 2015 15:23 В сызранском "Перекрестке" изъяты канадские лобстеры и французский сыр

уничтожали лобстеров путём поедания? )))

Павел Курганов 11 августа 2015 14:02 В "Ашане" в ТЦ "Космопорт" уничтожено 900 кг яблок из Эквадора

отравленные поди))

михаил вдовин 27 мая 2015 05:01 В Самарской области дешевеют огурцы и томаты

Так сказали нам статисты из минэконоиразвития. Почему, что будет дальше происходить с ценами, они не знают.

Tanya Salon-Alean 24 мая 2015 11:52 Структуры, близкие Олегу Кутенкову, создают сеть рынков по продаже фермерской продукции

Желаем удачи Илоне! Главное не разговаривать матом по телефону как папа.

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"Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

"Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

В "Ашане" в ТЦ "Космопорт" уничтожено 900 кг яблок из Эквадора

В "Ашане" в ТЦ "Космопорт" уничтожено 900 кг яблок из Эквадора

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