На стадионе "Самара-Арена" готова половина кровли, сообщил сайт ФГУП "Спорт-Инжиниринг".

В ходе работ 5 апреля установлены 48-й и 49-й кровельные блоки.

"Это огромные металлические полудуги, формирующие неповторимый космический облик арены, - говорится в сообщении. - Всего их будет 96, то есть смонтирована половина крыши. Технологии ориентации, сборки и установки этих монстров настолько сложны, что работу монтажников сравнивают с трудом ювелиров".

Установку кровельных конструкций начали еще в конце марта прошлого года, а завершить планируется летом 2017 года. Всего за календарный год с марта 2016 г. по февраль 2017 г. было смонтировано 4,5 тыс. т основных металлоконструкций, за март 2017 г. - 2 тыс. тонн.

В июне начнутся работы по устройству газона, поэтому строители меняют технологию установки оставшихся монтажных блоков. Если сейчас их монтируют краны, стоящие на поле, то с лета сборка будет осуществляться с внешней стороны стадиона.