Челябинская делегация изучила региональную жилищную политику

4-5 апреля в Самарской области находилась с визитом официальная делегация Челябинской области. Наибольший интерес гостей вызвал самарский опыт строительства доступного жилья в рамках социальных программ, арендных домов и реализация программы "Жилье для российской семьи", а также методика решения проблемы обманутых дольщиков.

Целью визита челябинцев стало желание ознакомиться с опытом работы Самарской области по формированию концепции жилищной политики и реализации основных федеральных программ с помощью регионального оператора - Самарского областного фонда жилья и ипотеки.

Как пояснил заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль, в их регионе существует похожий фонд - АО "Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки", через который реализуются программы по строительству жилья и арендных домов.

"Мы хотели бы изучить опыт Самарской области в части работы по переселению из ветхого и аварийного жилья, нам очень интересен ваш проект "Пять кварталов", мы бы хотели реализовать у нас что-то подобное", - отметил Сергей Шаль. По его словам, наш регион был выбран не случайно: Самарская губерния и Челябинская область по многим параметрам похожи - например, по численности населения, по бюджетам. В Самарской области есть успешный опыт реализации жилищной политики через специализированный фонд.

"Сейчас мы находимся в стадии разработки стратегии дальнейшего развития нашей корпорации, - рассказал Сергей Шаль. - Она была создана на заре ипотеки и сначала занималась развитием этого вида кредитования. Позднее, когда на рынок вышли банки, корпорация была преобразована в мощную строительную организацию. Однако времена меняются, сейчас у нас кризис спроса в строительстве, и мы ищем новые пути развития корпорации. Мы максимально изучим самарский опыт реализации государственных программ жилищной политики и попробуем внедрить самые интересные механизмы".

В свою очередь, министр строительства Самарской области Александр Баландин отметил, что наш регион с удовольствием готов делиться накопленным опытом. "В целом те проблемы, которые есть в Челябинске, присущи и нам, - подчеркнул министр. - Поэтому я уверен, что взаимный обмен опытом и общение будут полезны обеим сторонам, придадут дополнительный импульс к дальнейшим изменениям и дополнениям в действующих в регионе госпрограммах - от развития образования до жилищного строительства, а также в решении вопроса обманутых дольщиков".

После круглого стола челябинская делегация посетила несколько знаковых для Самарской области объектов. Первой точкой тура стал микрорайон "Южный город". Гости с Урала с интересом изучили самарский опыт комплексного развития территории. Напомним, строительство жилого микрорайона началось в 2013 г., проект рассчитан до 2030 года. Общая площадь застройки составляет 2 тыс. га, общий объем планируемого жилья - 6,5 млн кв. м, рассчитанного на проживание 320 тыс. человек. В 2013-2016 годах на территории района уже введено в эксплуатацию более 300 тыс. кв. м жилья, в том числе в 2016 г. - 83 тыс. кв. метров.

В центре внимания челябинской делегации оказались объекты социальной инфраструктуры: гости посетили новый физкультурно-оздоровительный комплекс, введенный в эксплуатацию в 2015 г., один из двух детских садов и строящуюся общеобразовательную школу на 1500 мест. Представители делегации отметили, что возведение подобных объектов повышает привлекательность новых микрорайонов и создает благоустроенную, комфортную среду для жизни.

Также челябинцы посетили арендный дом для сотрудников ПАО "Кузнецов" - пилотный проект, реализуемый СОФЖИ.