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Челябинская делегация изучила региональную жилищную политику

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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4-5 апреля в Самарской области находилась с визитом официальная делегация Челябинской области. Наибольший интерес гостей вызвал самарский опыт строительства доступного жилья в рамках социальных программ, арендных домов и реализация программы "Жилье для российской семьи", а также методика решения проблемы обманутых дольщиков.

Челябинская делегация изучила региональную жилищную политику Челябинская делегация изучила региональную жилищную политику
Фото: Дмитрий Бурлаков

Целью визита челябинцев стало желание ознакомиться с опытом работы Самарской области по формированию концепции жилищной политики и реализации основных федеральных программ с помощью регионального оператора - Самарского областного фонда жилья и ипотеки.

Как пояснил заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль, в их регионе существует похожий фонд - АО "Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки", через который реализуются программы по строительству жилья и арендных домов.

"Мы хотели бы изучить опыт Самарской области в части работы по переселению из ветхого и аварийного жилья, нам очень интересен ваш проект "Пять кварталов", мы бы хотели реализовать у нас что-то подобное", - отметил Сергей Шаль. По его словам, наш регион был выбран не случайно: Самарская губерния и Челябинская область по многим параметрам похожи - например, по численности населения, по бюджетам. В Самарской области есть успешный опыт реализации жилищной политики через специализированный фонд.

"Сейчас мы находимся в стадии разработки стратегии дальнейшего развития нашей корпорации, - рассказал Сергей Шаль. - Она была создана на заре ипотеки и сначала занималась развитием этого вида кредитования. Позднее, когда на рынок вышли банки, корпорация была преобразована в мощную строительную организацию. Однако времена меняются, сейчас у нас кризис спроса в строительстве, и мы ищем новые пути развития корпорации. Мы максимально изучим самарский опыт реализации государственных программ жилищной политики и попробуем внедрить самые интересные механизмы".

В свою очередь, министр строительства Самарской области Александр Баландин отметил, что наш регион с удовольствием готов делиться накопленным опытом. "В целом те проблемы, которые есть в Челябинске, присущи и нам, - подчеркнул министр. - Поэтому я уверен, что взаимный обмен опытом и общение будут полезны обеим сторонам, придадут дополнительный импульс к дальнейшим изменениям и дополнениям в действующих в регионе госпрограммах - от развития образования до жилищного строительства, а также в решении вопроса обманутых дольщиков".

После круглого стола челябинская делегация посетила несколько знаковых для Самарской области объектов. Первой точкой тура стал микрорайон "Южный город". Гости с Урала с интересом изучили самарский опыт комплексного развития территории. Напомним, строительство жилого микрорайона началось в 2013 г., проект рассчитан до 2030 года. Общая площадь застройки составляет 2 тыс. га, общий объем планируемого жилья - 6,5 млн кв. м, рассчитанного на проживание 320 тыс. человек. В 2013-2016 годах на территории района уже введено в эксплуатацию более 300 тыс. кв. м жилья, в том числе в 2016 г. - 83 тыс. кв. метров.

В центре внимания челябинской делегации оказались объекты социальной инфраструктуры: гости посетили новый физкультурно-оздоровительный комплекс, введенный в эксплуатацию в 2015 г., один из двух детских садов и строящуюся общеобразовательную школу на 1500 мест. Представители делегации отметили, что возведение подобных объектов повышает привлекательность новых микрорайонов и создает благоустроенную, комфортную среду для жизни.

Также челябинцы посетили арендный дом для сотрудников ПАО "Кузнецов" - пилотный проект, реализуемый СОФЖИ.

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Dmitry Lakotsenin 17 февраля 2017 13:39 Управление "Волготанкера" приватизируют

Надеюсь с обременением)

Наталья Викторова 30 декабря 2016 08:47 Самарский Дом печати выставят на торги за 646 млн руб. с понижением цены в 20 раз

Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.

John Nameless 24 августа 2016 15:48 Право осваивать земли в Советском и Ленинском районах Самары получили компании Дмитрия Черныша

нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара

Sezyo Sergoney 14 января 2016 21:56 Депутат Чапаевской гордумы Александр Слеповичев выкупил кинотеатр в Балаково

Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))

Наталья Даньшина 21 октября 2015 00:04 McDonalds судится с мэрией Самары из-за участка под рестораном на пересечении Московского шоссе и пр. Кирова

Уберите уже его из города насовсем.

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