Авиаагрегат обратился в Арбитражный суд с иском о признании Геннадия Кулакова банкротом

АО "Авиаагрегат" обратилось в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о банкротстве экс-гендиректора предприятия Геннадия Кулакова, пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на КАД ВАС. Подробности иска в материалах, опубликованных на сайте суда, отсутствуют. Пока заявление не принято к рассмотрению. Как пояснили изданию в АО "Авиаагрегат", по состоянию на 6 апреля 2017 г. сумма задолженности Геннадия Кулакова перед обществом составляет 57,3 млн рублей.

Напомним, Геннадий Кулаков покинул пост гендиректора Авиаагрегата в 2011 г., а в апреле 2012 г. в отношении него было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в мае 2008 г. Геннадий Кулаков заключил сделки по продаже 17 зданий, входящих в имущественный комплекс завода, по заниженной цене ООО "Р Инвест". Всего было реализовано имущества завода на сумму около 4,5 млн руб., тогда как рыночная стоимость его, по материалам следствия, составляла почти 40 млн рублей. Затем он заключил с компанией восемь договоров аренды тех же зданий. Ущерб ОАО "Авиаагрегат" от действий бывшего генерального директора оценивался следствием в сумму около 44 млн рублей.

В ноябре 2015 г. Геннадий Кулаков был признан виновным в "злоупотреблении полномочиями" (ч. 1 ст. 201 УК РФ) и "присвоении или растрате" (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и приговорен к двум годам колонии общего режима и штрафу в размере 750 тыс. рублей. Однако в январе 2017 г. президиум Самарского облсуда смягчил приговор господину Кулакову, к тому моменту уже вышедшему из колонии в рамках условно-досрочного освобождения. Как пояснил "Ъ" адвокат Кулакова Андрей Карномазов, в настоящее время идет процедура обжалования этого решения суда. Соответствующее заявление подано в Верховный Суд РФ.

После вступления в силу решения суда о признании Геннадия Кулакова виновным Авиаагрегатом был подан гражданский иск о взыскании с него ущерба от продажи объектов недвижимости, который включал в себя стоимость имущества и убытки от переплаты по договорам аренды.

"Согласно судебным актам, общий размер ущерба, причиненного предприятию действиями Геннадия Кулакова, составляет около 107 млн руб.", - сообщали ранее в пресс-службе Авиаагрегата. В апреле 2016 г. стало известно, что Кулаков добровольно возместил предприятию 33,2 млн рублей.

В ноябре прошлого года Самарский областной суд в рамках апелляционного рассмотрения удовлетворил иск Авиаагрегата к Геннадию Кулакову о взыскании 73,5 млн рублей. Адвокат Кулакова в деле о взыскании с него 73,5 млн руб. Елена Махиянова тогда поясняла "Ъ", что с решением Самарского областного суда ни она, ни ее подзащитный не согласны и намерены его обжаловать. Вчера связаться с ней не удалось - ее телефон не отвечал. Но, согласно материалам облсуда, решение апелляционной инстанции по спору Геннадия Кулакова и Авиаагрегата обжаловать не удалось.

Отметим, что в арбитражных судах различного уровня в настоящее время рассматривается еще несколько споров между АО "Авиаагрегат", ООО "Р‑Инвест" и Геннадием Кулаковым.

Как пояснили вчера в АО "Авиаагрегат", в рамках исполнительного производства судебный пристав обратил взыскание части долга Геннадия Кулакова на его средства, находящиеся на расчетном счете предприятия. Речь идет о 16,19 млн рублей.

"Цель заявления о банкротстве - взыскание с Геннадия Кулакова задолженности", - пояснили "Ъ" в пресс-службе АО "Авиаагрегат". Получить комментарий самого Кулакова вчера не удалось - его телефон был отключен.