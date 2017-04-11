В дни религиозных праздников и День Победы в Самаре будут действовать дополнительные автобусные маршруты

Постановлением администрации Самары утверждены сезонные маршруты, которые будут действовать в День Победы и дни религиозных праздников — Пасха, Красная горка, Радоница, Троицкая родительская суббота.

Автобусы будут доставлять жителей города до городских кладбищ по действующим городским тарифам. По временной схеме с 16 апреля по 3 июня будут работать маршруты: