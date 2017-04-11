В дни религиозных праздников и День Победы в Самаре будут действовать дополнительные автобусные маршруты

Постановлением администрации Самары утверждены сезонные маршруты, которые будут действовать в День Победы и дни религиозных праздников — Пасха, Красная горка, Радоница, Троицкая родительская суббота.
Автобусы будут доставлять жителей города до городских кладбищ по действующим городским тарифам.
По временной схеме с 16 апреля по 3 июня будут работать маршруты:
— № 4к "п. Управленческий — кладбище "Лесное";
— № 27к "площадь Кирова — кладбище "Зубчаниновское";
— № 36д "Хлебная площадь — кладбище "Рубежное";
— № 36ю Автомобильная дорога "Самара-Оренбург" (кладбище "Южное") — кладбище "Рубежное";
— № 63э "а/с "Аврора" кладбище "Рубежное";
— № 67к "п.Мехзавод — кладбище "Лесное";
— № 77д "Хлебная площадь — Стромиловское шоссе (кладбище "Южное");
— № 129э "а/с "Аврора" — Южно-обводная дорога (кладбище "Южное").