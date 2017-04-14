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Минобороны Украины отрицает причастность к задержанному в Самаре шпиону

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Министерство обороны Украины отрицает причастность задержанного в Самаре "украинского шпиона" к украинской разведке, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на спикера министерства обороны Александра Мотузяника. 

Напомним, в Самаре сотрудники регионального управления ФСБ России задержали 27-летнего гражданина Украины. По данным оперативников, он принадлежит к агентурному аппарату подразделения "Спецрезерв" Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Предполагается, что молодой человек по заданию начальства проводил разведку на военных и транспортных объектах Донецкой народной республики, а также в Ростовской и Самарской областях, снимая все на фото и видео.

Ранее, 22 марта, Служба безопасности Украины совместно с бойцами "Альфы" задержала девять человек, которых назвала членами агентурной сети российских спецслужб.

Как сообщал руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук, сеть действовала в восточных и южных регионах Украины. Ее задачей было "агентурное проникновение" на объекты "критической инфраструктуры"

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Александр Иванов 13 апреля 2017 11:02 В Самаре задержали украинского шпиона

Только фашиков здесь не хватало! Мало нам Питера?!

Павел Иванов 11 апреля 2017 17:55 В Самаре ребенок попал в больницу после посещения аквапарка

Потому что телефон с собой в аквапарке не носят)) А мужик в 2014 "не совсем утонул".... это был сотррудник аквапарка, который привел с собой "женьщину" и прыгнул в атракцион "унитаз"(где вода должна закручиваться по кругу) без воды, разбил голову и всплыл уже нахлебавшись.

Наталья Печёнкина 11 апреля 2017 08:39 В Самаре ребенок попал в больницу после посещения аквапарка

А сами родители почему скорую не вызвали?

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Что это за такой сотрудник дает такую информацию,которой не владеет? ) Это происшествие случилось в воскресенье 09 апреля, и плановый вылет рейса должен был быть в 8-55!

Ксения Штефан 10 апреля 2017 13:55 В Самаре полугодовалая девочка умерла в больнице

Недавно лежали в больнице Семашко, в целом норм. Нас положили в палату с ремонтом, врачи к нам нормально относились, вылечили. А вот до этого лежали в инфекционке в больнице №5. Вот там просто жесть! Сначала спали вдвоем с ребенком на одной койке в палате, где 10 человек. В палате не то что ремонт... а буквально куски стены вываливаются. Потом перевели нас в платную палату - там тоже ремонта не было с советских времен. Но это - ерунда по сравнению с тем, что в палате были холодные батареи. Плюс палата угловая. А у ребенка был бронхит. Сутки провели в палате, в "леднике", я в итоге простыла. После жалобы заведующей нам предложили оставлять обогреватель включенным на ночь. А там проводка старая, розетка из стены вываливается... Потом пришел ремонтник, потрогал батареи, сказал, что "тепло не доходит" и исчез. Короче после моих нескольких жалоб "выше" нас перевели в другую палату. Там мы лежали одни, а потом нас объединили с ребенком с другой инфекцией - его рвало. Так мы подцепили новую инфекцию и отправились уже в Семашко.

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