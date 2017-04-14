Минобороны Украины отрицает причастность к задержанному в Самаре шпиону

Министерство обороны Украины отрицает причастность задержанного в Самаре "украинского шпиона" к украинской разведке, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на спикера министерства обороны Александра Мотузяника.

Напомним, в Самаре сотрудники регионального управления ФСБ России задержали 27-летнего гражданина Украины. По данным оперативников, он принадлежит к агентурному аппарату подразделения "Спецрезерв" Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Предполагается, что молодой человек по заданию начальства проводил разведку на военных и транспортных объектах Донецкой народной республики, а также в Ростовской и Самарской областях, снимая все на фото и видео.

Ранее, 22 марта, Служба безопасности Украины совместно с бойцами "Альфы" задержала девять человек, которых назвала членами агентурной сети российских спецслужб.

Как сообщал руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук, сеть действовала в восточных и южных регионах Украины. Ее задачей было "агентурное проникновение" на объекты "критической инфраструктуры"