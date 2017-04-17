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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

За год цены на недвижимость в Самарской области упали на 16%

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С марта 2016 г. цены на недвижимость в Самарской области упали на 15,6%. Такие данные содержатся в отчете по годовым итогам мониторинга рынка недвижимости по городским округам региона в марте 2017 года.

За год цены на недвижимость в Самарской области упали на 16% За год цены на недвижимость в Самарской области упали на 16%
Фото: rs63.ru

Отчет составлен СОФЖИ по поручению областного министерства строительства.

Согласно опубликованной информации, средняя удельная цена предложения 1 кв. м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в городских округах Самарской области составила 41 533 рубля.

Самая высокая средняя удельная цена предложения 1 кв. м общей площади объектов недвижимости традиционно в Самаре — 63,7 тыс. руб., самая низкая — в Октябрьске — 23,9 тыс. рублей.
Наиболее активным в январе был рынок в Тольятти (индекс активности — 8,3), наименее — в Самаре (индекс активности - 1).

"Динамика средней удельной цены предложения 1 кв. м по городским округам продолжает оставаться отрицательной. Падение по отношению к предыдущему периоду — февралю 2017 года — составило 1591 рубль или 3,69%. По отношению к марту прошлого года снижение произошло на 7 674 рубля или 15,6%. Наибольшее падение рассматриваемого показателя за год можно наблюдать по Новокуйбышевску: здесь цена снизилась на 3 366 рублей, и по Тольятти — снижение на 2 837 рублей", — прокомментировала заместитель исполнительного директора - руководитель департамента обеспечения жильем и кредитования СОФЖИ Наталья Ладова.

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