16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На участке Ново-Садовой на все лето ограничат парковку автотранспорта Для строительства магистрали "Центральная" может быть привлечен капитальный грант Компания "ВТС Метро" выиграла торги на строительство новой трамвайной ветки к ЧМ‑2018 Реконструкция Московского шоссе к ЧМ-2018 переведена в круглосуточный режим Движение по Южному мосту ограничат с 12 апреля

Дорожное строительство Транспорт и связь

В 2017 году в Самаре планируется отремонтировать более 50 улиц

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 50
Версия для печати

В 2017 г. в Самаре планируется отремонтировать более 50 улиц на сумму более 2 млрд руб., сообщил сайт городской администрации.

В перечень объектов мостовой комплекс "Южный" и путепровод "Аврора", работы на которых начались
на прошлой неделе. Кроме того, Самара претендует на получение средств из федерального бюджета, сообщает ведомтсво.

В понедельник, 17 апреля, на рабочем совещании в администрации Самары обсудили вопросы взаимодействия с сетевыми компаниями при ремонте объектов улично-дорожной сети. Подобное взаимодействие необходимо в целях избежания вскрытия свежеотремонтированного дорожного полотна, которое ресурсоснабжающие организации проводят при выполнении работ по перекладке инженерных коммуникаций либо устранению аварийных ситуаций.

Как рассказал директор МП "ГАТИ по благоустройству" Сергей Зинковский, для организации эффективной работы в этом направлении предпринимается целый комплекс мер. С 2016 г. департаментом городского хозяйства и экологии в адрес всех ресурсоснабжающих организаций заблаговременно направляются уведомления о согласовании работ на сетях с работами по ремонту объектов улично-дорожной сети.

Компаниям, проигнорировавшим процедуру согласования работ, городская административно-техническая инспекция не выдает разрешения на вскрытия нового дорожного полотна. Сетевикам предлагается использовать методы горизонтальной прокладки сетей без разрушения асфальтобетонного покрытия. В 2016 г. таким образом были проведены работы на улице Георгия Димитрова, а также в границах улиц Ульяновской, Арцыбушевской и Ярмарочной.

Директор ОАО "Предприятие тепловых сетей" Александр Дятлов подчеркнул, что синхронизация планов позволяет оперативно корректировать сроки проведения работ по ремонту и перекладке подземных коммуникаций, а также снизить их стоимость. В 2017 г. "ПТС", подстраиваясь под графики дорожного ремонта, проведет работы по перекладке сетей на более чем 20 объектах.

Отмечается, что к организациям, которые, несмотря на отсутствие соответствующего разрешения, все же проводят вскрытие нового дорожного полотна, применяются штрафные санкции. Они за собственный счет восстанавливают покрытие, проводят работы по благоустройству на большей площади, чем само вскрытие.

Глава Самары Олег Фурсов подчеркнул, что в случае повторения ситуаций со вскрытием обновленных объектов улично-дорожной сети, меры, принимаемые в отношении нарушителей, будут ужесточаться.

"Мы будем идти по пути усиления ответственности за подобные действия. В условиях непростой экономической ситуации такие нарушения могут нанести компаниям серьезный финансовый и репутационный ущерб. Поэтому прошу вас отнестись очень внимательно к этому вопросу", — подчеркнул глава города, обращаясь к представителям сетевых компаний.

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

дань здоровому образу жизни
следствие политики по снижению злоупотребления алкоголем
результат появления рекламы на телевидении
альтернатива алкогольному пиву в различных ситуациях
альтернатива другим безалкогольным напиткам
Всего проголосовало: 362
архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 27 марта 2017 15:48 Южный мост в Самаре отремонтирует "ПСК Волга"

Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!

Герман Фишер 16 ноября 2016 16:04 Сборы системы "Платон" в Самарской области за год составили 240 млн рублей

Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)

Брат Солнца 07 сентября 2016 18:55 Проект магистрали "Центральная" прошел первый этап отбора на софинансирование за счет "Платона"

Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.

+++ +++ 26 августа 2016 17:55 Ремонт ул. Мичурина может начаться в 2017 году

Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?

Артем stroysamaru 25 августа 2016 13:50 Под ул. Дальней вдоль Московского шоссе построят тоннель для трамваев

не под московским шоссе, а под улицей Дальней вдоль московского шоссе...

Фото на сайте

Тоннель под Кировским кольцом

Тоннель под Кировским кольцом

Общая готовность Фрунзенского моста в Самаре составляет 30%

Общая готовность Фрунзенского моста в Самаре составляет 30%

На Московском шоссе возведена последняя секция тоннеля под проспектом Кирова

На Московском шоссе возведена последняя секция тоннеля под проспектом Кирова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30