В 2017 году в Самаре планируется отремонтировать более 50 улиц

В 2017 г. в Самаре планируется отремонтировать более 50 улиц на сумму более 2 млрд руб., сообщил сайт городской администрации.

В перечень объектов мостовой комплекс "Южный" и путепровод "Аврора", работы на которых начались

на прошлой неделе. Кроме того, Самара претендует на получение средств из федерального бюджета, сообщает ведомтсво.

В понедельник, 17 апреля, на рабочем совещании в администрации Самары обсудили вопросы взаимодействия с сетевыми компаниями при ремонте объектов улично-дорожной сети. Подобное взаимодействие необходимо в целях избежания вскрытия свежеотремонтированного дорожного полотна, которое ресурсоснабжающие организации проводят при выполнении работ по перекладке инженерных коммуникаций либо устранению аварийных ситуаций.

Как рассказал директор МП "ГАТИ по благоустройству" Сергей Зинковский, для организации эффективной работы в этом направлении предпринимается целый комплекс мер. С 2016 г. департаментом городского хозяйства и экологии в адрес всех ресурсоснабжающих организаций заблаговременно направляются уведомления о согласовании работ на сетях с работами по ремонту объектов улично-дорожной сети.

Компаниям, проигнорировавшим процедуру согласования работ, городская административно-техническая инспекция не выдает разрешения на вскрытия нового дорожного полотна. Сетевикам предлагается использовать методы горизонтальной прокладки сетей без разрушения асфальтобетонного покрытия. В 2016 г. таким образом были проведены работы на улице Георгия Димитрова, а также в границах улиц Ульяновской, Арцыбушевской и Ярмарочной.

Директор ОАО "Предприятие тепловых сетей" Александр Дятлов подчеркнул, что синхронизация планов позволяет оперативно корректировать сроки проведения работ по ремонту и перекладке подземных коммуникаций, а также снизить их стоимость. В 2017 г. "ПТС", подстраиваясь под графики дорожного ремонта, проведет работы по перекладке сетей на более чем 20 объектах.

Отмечается, что к организациям, которые, несмотря на отсутствие соответствующего разрешения, все же проводят вскрытие нового дорожного полотна, применяются штрафные санкции. Они за собственный счет восстанавливают покрытие, проводят работы по благоустройству на большей площади, чем само вскрытие.

Глава Самары Олег Фурсов подчеркнул, что в случае повторения ситуаций со вскрытием обновленных объектов улично-дорожной сети, меры, принимаемые в отношении нарушителей, будут ужесточаться.

"Мы будем идти по пути усиления ответственности за подобные действия. В условиях непростой экономической ситуации такие нарушения могут нанести компаниям серьезный финансовый и репутационный ущерб. Поэтому прошу вас отнестись очень внимательно к этому вопросу", — подчеркнул глава города, обращаясь к представителям сетевых компаний.