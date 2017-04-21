В Самаре "Свидетелей Иеговы" признали экстремистами

Верховный Суд РФ 20 апреля признал "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" экстремистской организацией, в связи с чем его деятельность теперь запрещена, а имущество подлежит конфискации. Организация имеет право обжаловать это решение и наверняка им воспользуется.

Между тем, в тот же день Самарский областной суд признал экстремистской местную религиозную организацию Свидетелей Иеговы Самары, удовлетворив таким образом требование прокурора Самарской области. В Самарскую организацию входят филиалы в Новокуйбышевске и Волжском районе, где, по данным надзорного ведомства, неоднократно изымали книги, входящие в список запрещенных экстремистских материалов.

Напомним, "война" с иеговистами началась еще в 2009 г., когда прокуратура Самарской области впервые попыталась через суд закрыть отделы этой организации в Самаре и Тольятти, но потерпела фиаско.

В 2013 г. "запретные" плоды мыслей иеговистов изымали в Новокуйбышевске, в 2014 г. — в Самаре. В результате этого областная прокуратура все же вышла в суд с требованием признать Свидетелей Иеговы экстремистской организацией. Управление Министерства юстиции РФ по Самарской области эту позицию поддержало.

Представители Свидетелей Иеговы Самары были против такого поворота дел: по их словам, запрещенную литературу находили у отдельных религиозных групп, которые не входят в состав их организации, а потому нести за них ответственность все объединение Свидетелей Иеговы не может.

Самарский областной суд однако посчитал такие объяснения неубедительными и требования прокуратуры удовлетворил: Свидетели Иеговы Самары признаны экстремистской организацией, в связи с чем они подлежат ликвидации, а их имущество — обращению в доход государства. Данное решение в течение месяца может быть обжаловано в Верховный Суд РФ.

Сегодня в том же суде рассматривалось требование прокуратуры признать экстремистской Свидетелей Иеговы Чапаевска.

Напомним, в августе 2016 г. там обнаружили подпольный молельный дом с 40 адептами. Во время обыска внутри было найдено девять экземпляров религиозной литературы, входящей в список запрещенной.

Однако результат рассмотрения этого дела узнать не удалось — пресс-служба Самарского областного суда оказалась недоступна.