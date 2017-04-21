В Самаре "Свидетелей Иеговы" признали экстремистами

Верховный Суд РФ 20 апреля признал "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" экстремистской организацией, в связи с чем его деятельность теперь запрещена, а имущество подлежит конфискации. Организация имеет право обжаловать это решение и наверняка им воспользуется.
Между тем, в тот же день Самарский областной суд признал экстремистской местную религиозную организацию Свидетелей Иеговы Самары, удовлетворив таким образом требование прокурора Самарской области. В Самарскую организацию входят филиалы в Новокуйбышевске и Волжском районе, где, по данным надзорного ведомства, неоднократно изымали книги, входящие в список запрещенных экстремистских материалов.
Напомним, "война" с иеговистами началась еще в 2009 г., когда прокуратура Самарской области впервые попыталась через суд закрыть отделы этой организации в Самаре и Тольятти, но потерпела фиаско.
В 2013 г. "запретные" плоды мыслей иеговистов изымали в Новокуйбышевске, в 2014 г. — в Самаре. В результате этого областная прокуратура все же вышла в суд с требованием признать Свидетелей Иеговы экстремистской организацией. Управление Министерства юстиции РФ по Самарской области эту позицию поддержало.
Представители Свидетелей Иеговы Самары были против такого поворота дел: по их словам, запрещенную литературу находили у отдельных религиозных групп, которые не входят в состав их организации, а потому нести за них ответственность все объединение Свидетелей Иеговы не может.
Самарский областной суд однако посчитал такие объяснения неубедительными и требования прокуратуры удовлетворил: Свидетели Иеговы Самары признаны экстремистской организацией, в связи с чем они подлежат ликвидации, а их имущество — обращению в доход государства. Данное решение в течение месяца может быть обжаловано в Верховный Суд РФ.
Сегодня в том же суде рассматривалось требование прокуратуры признать экстремистской Свидетелей Иеговы Чапаевска.
Напомним, в августе 2016 г. там обнаружили подпольный молельный дом с 40 адептами. Во время обыска внутри было найдено девять экземпляров религиозной литературы, входящей в список запрещенной.
Однако результат рассмотрения этого дела узнать не удалось — пресс-служба Самарского областного суда оказалась недоступна.
Последние комментарии
вытаскивайте их оттуда быстрее, эта часть ливии без цивилизованных законов, живут по шариату..
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
Какая разница кто в какой квартире и по какому адресу себя почувствовал плохо???!!!Где суть информации?? В каком кафе люди отравились, где оно расположено? Куда больше ходить не надо?
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !
С мужиками всё понятно, хотели заработать, но не получилось. А вот заказчица мутная какая-то. Сначала не платила налоги и это, при её фирменном опыте, наталкивает на мысль, что делала она это умышленно. Но налоговая про это узнала. Потом Васильева решила через взятку решить свои проблемы. Продала всё на 16,5 млн? У меня сразу возникает вопрос, а что ж там за квартира такая была да ещё и Самаре или машина миллионов за 6, чтобы такую сумму набрать? Некоторые граждане РФ и за 25 лет такое не насобирают. Далее. Продала она всё и куда деньги делись, если наши муляж? Подсудимые явно не успели ими завладеть. И потом, сначала она решила дать взятку судье, затем передумала. Передумала и передумала, позвонила бы этим двум и сказала, что отказывается от сделки. Зачем их сдавать-то? Вот что не понятно. Её адвокат плачется за неё, что она осталась "гол как сокол" на старости лет, но на адвоката она нашла деньги, тем более с присутствием оного в суде, а не просто для консультации. А у подсудимых разве нет проблем? Может у кого-то из них дети без отца будут расти или кто-то из родных умрёт от разрыва сердца? Это разве компенсирует потерю имущества, если потеря вообще имеет место быть? Жаль, что человечность и совесть у некоторых людей спит или уходит в загул. Люди какие-то злые стали.