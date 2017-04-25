Эксперты объяснили причины роста интереса российского потребителя к безалкогольному пиву

Информационное агентство Волга Ньюс организовало интерактивный "круглый стол", темой обсуждения на котором стал рост интереса российского потребителя к безалкогольному пиву.

В дискуссии приняли участие ведущие экономисты, представители спорта, ресторанного бизнеса, ритейлеры и врачи. Все они подтвердили, что сегодня все больше наших соотечественников делают осознанный выбор в пользу ответственного употребления спиртных напитков.

Для справки, в прошлом году, по данным агентства NC Nielsen, российский рынок безалкогольного пива вырос на 12%. Его все чаще выбирают люди, ведущие здоровый и активный образ жизни или те, кто любит выпить пиво в большой дружеской компании, но хочет после этого сесть за руль. Одним словом, сегодня безалкогольное пиво пользуется спросом, привлекает все большую аудиторию в России.

Аналитическое агентство Euromonitor констатирует тот факт, что международный тренд роста безалкогольной категории пива за минувший год показал рост в 5%. Однако при приблизительно сопоставимом объеме рынка пива Восточной и Западной Европы, рынок безалкогольного пива на Западе в три раза больше, чем на Востоке.

Эту статистику частично подтверждают данные, предоставленные X5 Retail Group. Согласно им, соотношение безалкогольного пива к алкогольному в ассортименте торговой сети "Перекресток" сегодня стабильно и составляет 4% к 96%.

Таким образом можно сделать вывод, что по объемам безалкогольного пива производства Россия пока отстает от стран Восточной Европы. Одна из причин — в том, что у нас этот напиток пока еще не столь широко представлен в розничных сетях и ресторанах, тем самым выбор безалкогольного пива для потребителя до сих пор остается ограниченным. Об этом же говорят и эксперты.

Волга Ньюс выяснит, почему россияне все чаще выбирают безалкогольное пиво В начале апреля информационное агентство Волга Ньюс организует интерактивный круглый стол. Темой обсуждения станет новый тренд перехода российских потребителей на безалкогольное пиво.

"В Европе утолять жажду безалкогольным пивом во время футбола, не выходя из зоны трибун — это уже давно норма, а вот у нас таких стадионов единицы, — говорит специалист по работе с болельщиками ЗАО ПФК "Крылья Советов" Слава Зимнюков. — Но я могу абсолютно точно сказать, что уже летом следующего года такой возможностью смогут воспользоваться и посетители "Самара Арены", когда ее откроют к ЧМ-2018".

"Безалкогольное пиво идет в рост, и это факт, — считает президент холдинга "Рестория" Александр Терентьев. — Мы ощущаем это движение, но пока очень незначительное, не более пяти процентов. В том числе связано это ростом количества ресторанов вокруг спортивных объектов. Естественно Самара, к 2018 году должна готовиться к этому. Ресторанам тоже нужно включать эти напитки в свое меню, если они хотят быть ориентированными на потребителя, предоставить ему широкий выбор напитков и воспитывать в своих посетителях культуру их потребления. В конце концов все это связано не только со спортивными мероприятиями, но и имиджем нашего города".

Александр Терентьев, президент холдинга "Рестория":

— Мы постепенно становимся цивилизованными, перестаем пить за рулем, употреблять спиртное на спортивных и общественных мероприятиях. Сегодня в каждом уважающем себя заведении в меню обязательно имеется как минимум три сорта "хмельного" пива и один сорт безалкогольного. Посетитель всегда должен иметь возможность сделать выбор, какой формат отдыха ему будет удобен в то или иное время.

Необходимо отметить, что сегодня крупные корпорации инвестируют свои капиталы в открытие новых линий производства этого напитка. Так, с марте 2017 года одно из крупнейших предприятий региона — филиал ООО "Балтика" — "Балтика-Самара" — осуществило запуск нового оборудования по производству безалкогольного пива. Инициативу компании поддержало региональное правительство, посчитав, что в условиях сокращения пивного рынка рост безалкогольного сегмента укрепит позиции компании.

"Для нас это потенциал в создании новых рабочих мест, увеличении налоговых поступлений и расширении представленности нашего региона на внешних рынках", — считает вице-губернатор — министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко. — Запуск новых линий по производству безалкогольного пива полностью соответствует концепции государственной политики нашей страны в части снижения потребления алкоголя в целом".

Александр Кобенко, вице-губернатор — министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области:

— Чтобы поддержать эту отрасль, в правительстве Российской Федерации рассматривается идея о раздельном регулировании рынка алкогольной продукции в зависимости от ее крепости. Уже подготовлена концепция раздельного регулирования производства и оборота пивоваренной продукции. И правительство Самарской области официально поддержало принятие данной концепции.

С мнением Александра Кобенко согласны и другие экономические деятели, причем как регионального, так и федерального масштаба. Так, председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губернской думы, и. о. ректора Самарского экономического университета Габибулла Хасаев напомнил об ответственности государства в части предоставления возможности выбора качественного и безопасного продукта жителям региона. "Власти должны создать все необходимые условия для развития легального бизнеса. И главную роль здесь должны играть методы государственного регулирования, — говорит Габибула Хасаев. — Это и сбалансированная акцизная политика. Безусловно, нельзя забывать и про наказание за вождение автомобиля в состоянии опьянения и нахождение в общественных местах в нетрезвом виде".

Обсуждая вероятность того, что в России в очередной раз будет поднят вопрос внесения безалкогольного пива в подакцизные товары, самарский экономист заявляет, что такой практики нет ни в одной стране мира. "Надеюсь, что у нашего правительства хватит, как минимум, здравого смысла, чтобы не вводить акцизы на безалкогольное пиво, развивать в экономике стимулирующие факторы, а не фискальные"

Габибулла Хасаев, председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губернской думы, и. о. ректора Самарского экономического университета:

— Главное — не ухудшать для бизнеса существующие условия хозяйствования: стабилизировать налоги на длительный срок, сделать доступными кредитные ресурсы за счет снижения процентных ставок, стабилизировать тарифы на энергетические ресурсы и транспортные услуги, обеспечить рост доходов населения, чтобы обеспечить платежеспособный спрос, в том числе и на безалкогольное пиво.

Еще один эксперт нашего "круглого стола", доктор медицинских наук, руководитель отдела информатики и системных исследований Московского НИИ психиатрии Минздрава РФ Александр Немцов уверен, что российскому правительству стоит прислушаться к призыву ВОЗ: переориентировать потребление населения своих стран с крепких на слабые алкогольные напитки. И, кстати, к неоспоримым преимуществам безалкогольного пива Немцов относит содержание водорастворимого кремния, без которого невозможна регенерация костей и хрящей.

"У безалкогольного пива почти нет углеводов. Оно имеет низкий гликемический индекс (показатель скорости изменения уровня глюкозы в крови после употребления определенного продукта). Чем выше гликемический индекс у продукта, тем больше вероятность, что съеденная пища пойдет не на восполнение энергии или питание мышц, а отложится организмом про запас. Наконец, у безалкогольного пива, произведенного методом многоступенчатой мембранной фильтрации (такого как "Балтика 0") этот показатель равен примерно 35, как у обезжиренного кефира".

Ну и в завершении поделимся результатами опроса, который портал Волга Ньюс проводил среди своих читателей. Мы попросили вас ответить, в чем заключается причина роста интереса к безалкогольное пиву. В голосовании на сайте приняло 362 человека, из которых 45% посчитали, что безалкогольное пиво — это альтернатива алкогольному в различных ситуациях. Вдвое меньше респондентов (22%) посчитало, что это результат агрессивной рекламы на телевидении, 11% ответили, что это дань здоровому образу жизни. Еще меньше человек 6% посчитали, что на выбор потребителя в пользу безалкогольного пива поспособствовала политика государства по снижению чрезмерного употребления алкоголя населением. Остальные 15% посчитали, что потребители, выбирая безалкогольное пиво, ищут альтернативу другим безалкогольным напиткам.