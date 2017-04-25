Эксперты объяснили причины роста интереса российского потребителя к безалкогольному пиву

Информационное агентство Волга Ньюс организовало интерактивный "круглый стол", темой обсуждения на котором стал рост интереса российского потребителя к безалкогольному пиву.
В дискуссии приняли участие ведущие экономисты, представители спорта, ресторанного бизнеса, ритейлеры и врачи. Все они подтвердили, что сегодня все больше наших соотечественников делают осознанный выбор в пользу ответственного употребления спиртных напитков.
Для справки, в прошлом году, по данным агентства NC Nielsen, российский рынок безалкогольного пива вырос на 12%. Его все чаще выбирают люди, ведущие здоровый и активный образ жизни или те, кто любит выпить пиво в большой дружеской компании, но хочет после этого сесть за руль. Одним словом, сегодня безалкогольное пиво пользуется спросом, привлекает все большую аудиторию в России.
Аналитическое агентство Euromonitor констатирует тот факт, что международный тренд роста безалкогольной категории пива за минувший год показал рост в 5%. Однако при приблизительно сопоставимом объеме рынка пива Восточной и Западной Европы, рынок безалкогольного пива на Западе в три раза больше, чем на Востоке.
Эту статистику частично подтверждают данные, предоставленные X5 Retail Group. Согласно им, соотношение безалкогольного пива к алкогольному в ассортименте торговой сети "Перекресток" сегодня стабильно и составляет 4% к 96%.
Таким образом можно сделать вывод, что по объемам безалкогольного пива производства Россия пока отстает от стран Восточной Европы. Одна из причин — в том, что у нас этот напиток пока еще не столь широко представлен в розничных сетях и ресторанах, тем самым выбор безалкогольного пива для потребителя до сих пор остается ограниченным. Об этом же говорят и эксперты.
"В Европе утолять жажду безалкогольным пивом во время футбола, не выходя из зоны трибун — это уже давно норма, а вот у нас таких стадионов единицы, — говорит специалист по работе с болельщиками ЗАО ПФК "Крылья Советов" Слава Зимнюков. — Но я могу абсолютно точно сказать, что уже летом следующего года такой возможностью смогут воспользоваться и посетители "Самара Арены", когда ее откроют к ЧМ-2018".
"Безалкогольное пиво идет в рост, и это факт, — считает президент холдинга "Рестория" Александр Терентьев. — Мы ощущаем это движение, но пока очень незначительное, не более пяти процентов. В том числе связано это ростом количества ресторанов вокруг спортивных объектов. Естественно Самара, к 2018 году должна готовиться к этому. Ресторанам тоже нужно включать эти напитки в свое меню, если они хотят быть ориентированными на потребителя, предоставить ему широкий выбор напитков и воспитывать в своих посетителях культуру их потребления. В конце концов все это связано не только со спортивными мероприятиями, но и имиджем нашего города".
Александр Терентьев, президент холдинга "Рестория":
— Мы постепенно становимся цивилизованными, перестаем пить за рулем, употреблять спиртное на спортивных и общественных мероприятиях. Сегодня в каждом уважающем себя заведении в меню обязательно имеется как минимум три сорта "хмельного" пива и один сорт безалкогольного. Посетитель всегда должен иметь возможность сделать выбор, какой формат отдыха ему будет удобен в то или иное время.
Необходимо отметить, что сегодня крупные корпорации инвестируют свои капиталы в открытие новых линий производства этого напитка. Так, с марте 2017 года одно из крупнейших предприятий региона — филиал ООО "Балтика" — "Балтика-Самара" — осуществило запуск нового оборудования по производству безалкогольного пива. Инициативу компании поддержало региональное правительство, посчитав, что в условиях сокращения пивного рынка рост безалкогольного сегмента укрепит позиции компании.
"Для нас это потенциал в создании новых рабочих мест, увеличении налоговых поступлений и расширении представленности нашего региона на внешних рынках", — считает вице-губернатор — министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко. — Запуск новых линий по производству безалкогольного пива полностью соответствует концепции государственной политики нашей страны в части снижения потребления алкоголя в целом".
Александр Кобенко, вице-губернатор — министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области:
— Чтобы поддержать эту отрасль, в правительстве Российской Федерации рассматривается идея о раздельном регулировании рынка алкогольной продукции в зависимости от ее крепости. Уже подготовлена концепция раздельного регулирования производства и оборота пивоваренной продукции. И правительство Самарской области официально поддержало принятие данной концепции.
С мнением Александра Кобенко согласны и другие экономические деятели, причем как регионального, так и федерального масштаба. Так, председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губернской думы, и. о. ректора Самарского экономического университета Габибулла Хасаев напомнил об ответственности государства в части предоставления возможности выбора качественного и безопасного продукта жителям региона. "Власти должны создать все необходимые условия для развития легального бизнеса. И главную роль здесь должны играть методы государственного регулирования, — говорит Габибула Хасаев. — Это и сбалансированная акцизная политика. Безусловно, нельзя забывать и про наказание за вождение автомобиля в состоянии опьянения и нахождение в общественных местах в нетрезвом виде".
Обсуждая вероятность того, что в России в очередной раз будет поднят вопрос внесения безалкогольного пива в подакцизные товары, самарский экономист заявляет, что такой практики нет ни в одной стране мира. "Надеюсь, что у нашего правительства хватит, как минимум, здравого смысла, чтобы не вводить акцизы на безалкогольное пиво, развивать в экономике стимулирующие факторы, а не фискальные"
Габибулла Хасаев, председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губернской думы, и. о. ректора Самарского экономического университета:
— Главное — не ухудшать для бизнеса существующие условия хозяйствования: стабилизировать налоги на длительный срок, сделать доступными кредитные ресурсы за счет снижения процентных ставок, стабилизировать тарифы на энергетические ресурсы и транспортные услуги, обеспечить рост доходов населения, чтобы обеспечить платежеспособный спрос, в том числе и на безалкогольное пиво.
Еще один эксперт нашего "круглого стола", доктор медицинских наук, руководитель отдела информатики и системных исследований Московского НИИ психиатрии Минздрава РФ Александр Немцов уверен, что российскому правительству стоит прислушаться к призыву ВОЗ: переориентировать потребление населения своих стран с крепких на слабые алкогольные напитки. И, кстати, к неоспоримым преимуществам безалкогольного пива Немцов относит содержание водорастворимого кремния, без которого невозможна регенерация костей и хрящей.
"У безалкогольного пива почти нет углеводов. Оно имеет низкий гликемический индекс (показатель скорости изменения уровня глюкозы в крови после употребления определенного продукта). Чем выше гликемический индекс у продукта, тем больше вероятность, что съеденная пища пойдет не на восполнение энергии или питание мышц, а отложится организмом про запас. Наконец, у безалкогольного пива, произведенного методом многоступенчатой мембранной фильтрации (такого как "Балтика 0") этот показатель равен примерно 35, как у обезжиренного кефира".
Ну и в завершении поделимся результатами опроса, который портал Волга Ньюс проводил среди своих читателей. Мы попросили вас ответить, в чем заключается причина роста интереса к безалкогольное пиву. В голосовании на сайте приняло 362 человека, из которых 45% посчитали, что безалкогольное пиво — это альтернатива алкогольному в различных ситуациях. Вдвое меньше респондентов (22%) посчитало, что это результат агрессивной рекламы на телевидении, 11% ответили, что это дань здоровому образу жизни. Еще меньше человек 6% посчитали, что на выбор потребителя в пользу безалкогольного пива поспособствовала политика государства по снижению чрезмерного употребления алкоголя населением. Остальные 15% посчитали, что потребители, выбирая безалкогольное пиво, ищут альтернативу другим безалкогольным напиткам.
67 рублей — составляет средняя цена отечественного безалкогольного пива, 149 рублей — импортного.
+0,2% по сравнению с 2015 годом составил рост продажи безалкогольного пива в торговой сети "Перекресток".
3,9% составляет доля продаж безалкогольного пива в общем объеме "пенных" напитков в торговой сети "Перекресток" в Самарской области.