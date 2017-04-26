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Девелопмент Строительство и недвижимость

"Караван" продолжит платить налоги на землю под рынком по тарифу промплощадок

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Верховный Суд подтвердил правоту предыдущей инстанции по поводу начисления налогов ООО "Караван" на землю под одноименным рынком, сообщается в судебном решении.

Напомним, на месте нынешних торговых помещений "Каравана" находился производственный цех СПК "Шар". Соответственно, ранее земельный налог торговому комплексу начислялся как промышленному предприятию. Фискалы сочли, что налог должен начисляться "Каравану" как объекту торговли.

В результате оценка земли "Каравана" увеличилась с 61,2 млн до 248,5 млн рублей. В связи с этим торговому комплексу было доначислено 2,8 млн руб. налогов за 2014 г., а также пени и штраф в общей сумме 654 тыс. рублей. С таким решением владельцы "Каравана" не согласились, посчитав, что налоговый орган превысил свои полномочия и нарушил требования законодательства.

В итоге в областном арбитражном суде постановили отменить решение УФНС о доначислении налогов на землю. В свою очередь, фискалы успешно оспорили это решение в 11-м апелляционном суде. Однако Поволжский арбитраж встал на сторону ООО "Караван". ФНС обжаловала постановление в Верховном Суде, но безуспешно.

Вместе с тем органы исполнительной власти обладают механизмами для смены правового статуса участка, заключил судья.

 

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