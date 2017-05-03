Торги по капремонту пл. Куйбышева признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок

Департамент городского хозяйства и экологии Самары не смог найти подрядчика, который бы выполнил работы по капитальному ремонту площади им. Куйбышева, в том числе благоустройство четырех скверов. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Напомним, торги на капремонт пл. Куйбышева были объявлены 3 апреля. Начальная максимальная цена контракта составляла 243 млн рублей.

Согласно документации закупки, по условиям муниципального контракта необходимо было выполнить целый комплекс работ, включая ремонт общественных туалетов, наружных инженерных сетей, освещения, благоустройство и освещение территории. Все работы должны быть выполнены до 31 октября.

Однако к моменту подведения итогов торгов 28 апреля на аукцион не было подано ни одной заявки.

"На аукцион не было подано ни одного предложения о цене контракта. В соответствии с ч. 20 ст. 68 ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" открытый аукцион признан несостоявшимся", — отмечается в официальном протоколе.