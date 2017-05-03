Торги по капремонту пл. Куйбышева признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок

Департамент городского хозяйства и экологии Самары не смог найти подрядчика, который бы выполнил работы по капитальному ремонту площади им. Куйбышева, в том числе благоустройство четырех скверов. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Напомним, торги на капремонт пл. Куйбышева были объявлены 3 апреля. Начальная максимальная цена контракта составляла 243 млн рублей.
Согласно документации закупки, по условиям муниципального контракта необходимо было выполнить целый комплекс работ, включая ремонт общественных туалетов, наружных инженерных сетей, освещения, благоустройство и освещение территории. Все работы должны быть выполнены до 31 октября.
Однако к моменту подведения итогов торгов 28 апреля на аукцион не было подано ни одной заявки.
"На аукцион не было подано ни одного предложения о цене контракта. В соответствии с ч. 20 ст. 68 ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" открытый аукцион признан несостоявшимся", — отмечается в официальном протоколе.
Последние комментарии
Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...
и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.