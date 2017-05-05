Суд арестовал имущество Геннадия Кулакова по иску "Авиаагрегата"

Арбитражный суд Самарской области наложил арест на недвижимое имущество и денежные средства экс-гендиректора АО "Авиаагрегат" Геннадия Кулакова, пишет "КоммерсантЪ". Такое решение суд принял в рамках рассматриваемого в отношении него дела о банкротстве, инициатором которого выступило АО "Авиаагрегат". С требованием о наложении обеспечительных мер в виде ареста на имущество Геннадия Кулакова обратился также "Авиаагрегат". Арест наложен на четырехкомнатную квартиру площадью 132,5 кв. м, расположенную в Железнодорожном районе Самары, а также на дачу с домом, бассейном, иными постройками и земельным участком стоимостью 5,5 млн рублей. Кроме того, по требованию "Авиаагрегата" суд арестовал 11,2 млн руб., находящиеся на депозитном счете в самарском филиале Транскапиталбанка.

Напомним, с заявлением о признании Геннадия Кулакова банкротом АО "Авиаагрегат" обратилось в начале апреля текущего года. Пока суд не принял решения о признании Кулакова банкротом. Как поясняли "Ъ" в АО "Авиаагрегат" ранее, по состоянию на 6 апреля 2017 г., задолженность экс-гендиректора перед обществом составляет 57,3 млн рублей. Цель подачи заявления о банкротстве — взыскание задолженности, уточняли на заводе.