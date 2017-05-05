Площадь Куйбышева в Самаре отремонтирует "ВолгаИнжинирингСпецТранс"

Департамент городского хозяйства и экологии Самары определил подрядчика, который займется выполнением работ по капитальному ремонту площади им. Куйбышева, в том числе благоустройством четырех скверов. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Напомним, торги на капремонт пл. Куйбышева были объявлены 3 апреля. Начальная максимальная цена контракта составляла 243 млн рублей.

Как сообщалось ранее, 3 мая на портале госзакупок был размещен протокол, в котором значилось, что аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

"На аукцион не было подано ни одного предложения о цене контракта. В соответствии с ч. 20 ст. 68 ФЗ от 5 апреля 2013 г. 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" открытый аукцион признан несостоявшимся", — отмечалось в официальном протоколе.

Однако позже эта информация была корректирована.

Согласно опубликованным 5 мая документам, на аукцион было подано две заявки  от ООО "Вектор 21" и ООО "ВолгаИнжинирингСпецТранс".

Вторая компания была признана победителем аукциона. Согласно документации закупки, по условиям муниципального контракта подрядчику необходимо выполнить целый комплекс работ, включая ремонт общественных туалетов, наружных инженерных сетей, освещения, благоустройство и освещение территории.

Все работы должны быть выполнены до 31 октября.