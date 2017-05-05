Перенести движение на другую половину Южного моста планируют в середине июля

В середине июля произойдет переброска движения транспорта с одной стороны Южного моста на другую, сообщил заместитель генерального директора подрядной организации ООО ПСК "Волга" Роман Кокошников.

В настоящее время движение осуществляется по левой стороне, если ехать по направлению "из города".

На мосту "Южный" демонтажные работы осуществлены на 70%. Также идет подготовка к монтажу деформационных швов и выполняются работы по подъему балок пролетного строения для установки опорных частей моста.

Несмотря на то, что первоначально проект был рассчитан на 21 месяц, с ремонтом подрядная организация (ООО ПСК "Волга") планирует справиться до 1 ноября 2017 года.

"Ориентировочно в середине июля будут завершены работы на половине мостового комплекса, по которой в настоящее время движение транспорта не осуществляется. После чего рабочие приступят к обновлению другой части моста и путепровода, которая сейчас открыта для проезда. В сроки проведения работ укладываемся. Все выполняется согласно графика, чтобы к ноябрю полностью открыть движение на обоих объектах", — сообщил заместитель Генерального директора ООО ПСК "Волга" Роман Кокошников.

Для соблюдения сроков и обеспечения качества используются современные материалы, отличающиеся повышенной прочностью и скоростью схватывания.

"Применяемые материалы позволят увеличить срок службы ремонтируемых объектов. После их сдачи в эксплуатацию подрядчик обеспечит гарантийное обслуживание обновленных мостовых конструкций в течение восьми лет, а дорожного покрытия — в течение пятилетки", — заверил замруководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Самары Шамиль Халиуллов.

Напомним, в Самаре на время проведения ремонта Южного мостового комплекса пропуск грузовых транспортных средств и пассажирских автобусов запрещен: ограничения (до 3,5 тонн) вводятся на путепроводе "Аврора", ввиду конструктивных особенностей промежуточных опор. В связи с этим действует временная организация движения общественного транспорта.