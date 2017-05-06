Владельцы шинного центра "Таганка" в Самаре пытаются оспорить необходимость его сноса в арбитраже

Башкирское ООО "Ратекс" в конце мая собирается предоставить в арбитражный суд Самарской области уточняющие документы по принадлежащему ему шинному центру "Таганка" в Самаре, сноса которого добивается мэрия, пишет "КоммерсантЪ". В частности, компания намерена подтвердить, что площадь спорного объекта не 1,06 тыс. кв.м, как заявлялось изначально, а 1,03 тыс кв. м. Об этом сообщается в документах арбитража.

"Судья Арбитражного суда Самарской области Веремей Л.Н. определил ответчику представить копии документов, подтверждающих площадь спорного объекта, указанную в определениях от 11.11.2013 и 25.06.2014 Калининского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан, — 1,03 тыс кв.м", — говорится в материалах суда.

Напомним, предметом судебного разбирательства стало трехэтажное здание в Железнодорожном районе на ул. Мориса Тореза, 26А. На первом этаже объекта размещается магазин, на втором и третьем — офисы.

В 2015 г. мэрия Самары подала в арбитражный суд региона иск к башкирскому ООО "Ратекс" с требованием признать самовольной постройкой объект капитального строительства площадью 1,06 тыс. кв.м — шинный центр "Таганка".

Также в своем иске администрация требовала обязать ООО "Ратекс" за свой счет демонтировать и снести объект в течение трех месяцев со дня вступления судебного акта в силу. В случае же неисполнения решения суда мэрия просила в течение месяца предоставить городскому департаменту строительства и архитектуры право произвести эту процедуру за свой счет, а после возложить понесенные расходы на ООО "Ратекс".

В декабре 2015 г. арбитраж отказал мэрии в удовлетворении исковых требований. Власти города пытались обжаловать это решение, и в апреле 2016 г. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, признал шинный центр самовольной постройкой и обязал ООО "Ратекс" за свой счет и своими силами снести объект.

В июле того же года арбитражный суд Поволжского округа отменил оба предыдущих решения и передал дело на повторное рассмотрение в первую инстанцию.

На последнем заседании, 24 апреля текущего года, в числе прочего суд постановил истребовать у ООО "БТИ Самара" копии технического паспорта и иных документов из материалов инвентарного дела по шинному центру.

Следующее заседание назначено на 22 мая.