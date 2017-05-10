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Музеи и выставки Культура

Появилась программа Музея модерна на май

САМАРА. 10 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Музей модерна анонсировал программу мероприятий для всей семьи с 11 по 28 мая, передает корреспондент Волна Ньюс.

11 мая в 19:00 пройдет лекция из цикла "От модерна к современности" в рамках традиционного лекционного проекта Музея Модерна, где приглашенные специалисты рассказывают о культуре рубежа 19-20 веков.

13 мая в 13:00 — семейный выходной, экскурсия по выставке плакатов Альфонса Мухи, подвижные игры для детей или мастер-класс и чаепитие.

13 мая в 15:00 пройдет двухчасовая пешеходная экскурсия "Модерн на самарских улицах" по площадям Театральной и им. Куйбышева, улицам Самарской, Фрунзе, Ленинской, Красноармейской.

18 мая —  международный день музеев, свободный вход на постоянную экспозицию (с 13:00 до 19:00).

18 мая в 19:00 —  Цикл концертов "Музыка модерна". Вечер салонной камерной музыки разных эпох и стилей "От клавесина до рояля". Исполнители: детский ансамбль старинной музыки "Волынка" (руководители Екатерина Матюшенкова, Любовь Шевелева), квартет "Глория" в составе: Екатерина Матюшенкова — флейта, Мария Ищенко — скрипка, Александр Господчиков — гитара, Любовь Шевелева — фортепиано, клавесин.

20 мая в 19:00 — ночь в музее.

25 мая в 19:00 — Цикл концертов "Музыка модерна". К 145-летию Скрябина. Лекция-концерт "Эрос и Танатос" о философии прорыва и тайнах жизни гения русского музыкального модернизма Александра Скрябина. У рояля — доктор искусствоведения, профессор Дмитрий Дятлов (фортепиано).

27 мая в 18:00 —  Цикл лекций "Разговоры об искусстве".

28 мая в 12:00 — Цикл детских музыкальных сказок в рамках проекта "Музыка модерна". Премьера спектакля "Происшествие в кукольной лавке" по пьесе Александра Солодовникова на музыку Эдварда Грига. Театральная студия Татьяны Ачаликовой. Режиссер — Татьяна Ачаликова. Партия фортепиано — Инга Майорова.

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