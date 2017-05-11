Победители конкурса региональных СМИ из Поволжья стали претендентами на главный приз "Ростелекома" — поездку в Японию

Подведены итоги окружного этапа в Приволжском федеральном округе VI Международного конкурса "Ростелекома" "Технологии для жизни — больше возможностей" на лучший материал об инновационных технологиях и сервисах и их применении в разных сферах жизни общества. Конкурс проводился с октября 2016 года по апрель 2017 года.

В этом году на конкурс из различных регионов России журналисты и блогеры прислали свыше 1200 работ — рекордное количество за все время проведения конкурса. От участников из Приволжского федерального округа на конкурс поступило более 150 работ. Наиболее активными участниками стали представители медиа-сообщества Самарской и Пензенской областей, а также республик Татарстан, Башкортостан и Чувашии. Больше всего работ — 71 — было заявлено в номинации "Интернет-СМИ" и "Радио и телевидение" — 34.

Победители, занявшие первые места в своих номинациях, примут участие во втором этапе — федеральном, итоги которого будут подведены 8 июня 2017 года в Москве. Главным призом для них станет поездка в штаб-квартиру NEC в Японию осенью этого года.

Победителями регионального этапа конкурса в Поволжье стали:

Номинация "Печатная пресса":

Чеснокова Евгения (Республика Татарстан, газета "Республика Татарстан) Чернышева Виктория (Ульяновская обл., "Российская газета") Кособокова Екатерина (Самарская обл., "Коммерсантъ-Волга")

Номинация "Радио и ТВ":

Саввина Екатерина (Саратовская обл., ГТРК "Саратов") Горина Инна (Башкортостан, ГТРК "Башкортостан") Лавров Дмитрий (Нижний Новгород, телеканал "Время Н")

Номинация "Интернет-СМИ":

Иванов Илья (Республика Татарстан, TatCenter.ru) Филиппова Светлана (Пензенская обл., Пенза-Онлайн) Моисеев Виталий (Республика Мордовия, "Вестник Мордовии")

Номинация "Социальные медиа":

Федоров Андрей (Чувашская Республика) Быстров Федор (Самарская обл.) Мараховец Алексей (Ульяновская обл.)

Кроме того, жюри регионального этапа конкурса приняло решение дополнительно отметить спецпризами следующих участников:

Гавриленко Олеся, Чувашская Республика, Интернет-радиостанция Всероссийского общества слепых радио ВОС

Ляпина Альфия, Республика Татарстан, Медиапроект Include

Кабанова Ольга, Республика Марий Эл, Информагентство "Медиапоток"

Кирьянова Лидия, Республика Татарстан, "Центр Медиа"

Преснякова Галина, Пензенская область, "Пенза-Пресс"

Полосина (Катышева) Светлана, Пензенская область, ИА "PenzaNews"

Афанасьева Ольга, Самарская область, ИД "Комсомольская правда"

Все победители конкурса будут награждены ценными призами и дипломами МРФ "Волга" ПАО "Ростелеком".

Проект организован "Ростелекомом" в партнерстве с компанией NEC при информационной поддержке ведущих региональных СМИ. Более подробная информация о конкурсе — на сайте www.smi.rt.ru.