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ИТ Транспорт и связь

Победители конкурса региональных СМИ из Поволжья стали претендентами на главный приз "Ростелекома" — поездку в Японию

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Подведены итоги окружного этапа в Приволжском федеральном округе VI Международного конкурса "Ростелекома" "Технологии для жизни — больше возможностей" на лучший материал об инновационных технологиях и сервисах и их применении в разных сферах жизни общества. Конкурс проводился с октября 2016 года по апрель 2017 года.

В этом году на конкурс из различных регионов России журналисты и блогеры прислали свыше 1200 работ — рекордное количество за все время проведения конкурса. От участников из Приволжского федерального округа на конкурс поступило более 150 работ. Наиболее активными участниками стали представители медиа-сообщества Самарской и Пензенской областей, а также республик Татарстан, Башкортостан и Чувашии. Больше всего работ — 71 — было заявлено в номинации "Интернет-СМИ" и "Радио и телевидение" — 34.

Победители, занявшие первые места в своих номинациях, примут участие во втором этапе — федеральном, итоги которого будут подведены 8 июня 2017 года в Москве. Главным призом для них станет поездка в штаб-квартиру NEC в Японию осенью этого года.

Победителями регионального этапа конкурса в Поволжье стали:

Номинация "Печатная пресса":

  1. Чеснокова Евгения (Республика Татарстан, газета "Республика Татарстан)
  2. Чернышева Виктория (Ульяновская обл., "Российская газета")
  3. Кособокова Екатерина (Самарская обл., "Коммерсантъ-Волга")

Номинация "Радио и ТВ":

  1. Саввина Екатерина (Саратовская обл., ГТРК "Саратов")
  2. Горина Инна (Башкортостан, ГТРК "Башкортостан")
  3. Лавров Дмитрий (Нижний Новгород, телеканал "Время Н")

Номинация "Интернет-СМИ":

  1. Иванов Илья (Республика Татарстан, TatCenter.ru)
  2. Филиппова Светлана (Пензенская обл., Пенза-Онлайн)
  3. Моисеев Виталий (Республика Мордовия, "Вестник Мордовии")

Номинация "Социальные медиа":

  1. Федоров Андрей (Чувашская Республика)
  2. Быстров Федор (Самарская обл.)
  3. Мараховец Алексей (Ульяновская обл.)

Кроме того, жюри регионального этапа конкурса приняло решение дополнительно отметить спецпризами следующих участников:

  • Гавриленко Олеся, Чувашская Республика, Интернет-радиостанция Всероссийского общества слепых радио ВОС
  • Ляпина Альфия, Республика Татарстан, Медиапроект Include
  • Кабанова Ольга, Республика Марий Эл, Информагентство "Медиапоток"
  • Кирьянова Лидия, Республика Татарстан, "Центр Медиа"
  • Преснякова Галина, Пензенская область, "Пенза-Пресс"
  • Полосина (Катышева) Светлана,  Пензенская область, ИА "PenzaNews"
  • Афанасьева Ольга, Самарская область, ИД "Комсомольская правда"

Все победители конкурса будут награждены ценными призами и дипломами МРФ "Волга" ПАО "Ростелеком".

Проект организован "Ростелекомом" в партнерстве с компанией NEC при информационной поддержке ведущих региональных СМИ. Более подробная информация о конкурсе — на сайте www.smi.rt.ru.

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Последние комментарии

Иван Крюков 07 января 2017 20:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 16:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

AlexOptimist AlexOptimist 12 ноября 2014 11:22 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!

Наталья 08 ноября 2014 16:18 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало

AlexOptimist AlexOptimist 07 ноября 2014 09:12 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???

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