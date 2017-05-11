Победители конкурса региональных СМИ из Поволжья стали претендентами на главный приз "Ростелекома" — поездку в Японию

Подведены итоги окружного этапа в Приволжском федеральном округе VI Международного конкурса "Ростелекома" "Технологии для жизни — больше возможностей" на лучший материал об инновационных технологиях и сервисах и их применении в разных сферах жизни общества. Конкурс проводился с октября 2016 года по апрель 2017 года.
В этом году на конкурс из различных регионов России журналисты и блогеры прислали свыше 1200 работ — рекордное количество за все время проведения конкурса. От участников из Приволжского федерального округа на конкурс поступило более 150 работ. Наиболее активными участниками стали представители медиа-сообщества Самарской и Пензенской областей, а также республик Татарстан, Башкортостан и Чувашии. Больше всего работ — 71 — было заявлено в номинации "Интернет-СМИ" и "Радио и телевидение" — 34.
Победители, занявшие первые места в своих номинациях, примут участие во втором этапе — федеральном, итоги которого будут подведены 8 июня 2017 года в Москве. Главным призом для них станет поездка в штаб-квартиру NEC в Японию осенью этого года.
Победителями регионального этапа конкурса в Поволжье стали:
Номинация "Печатная пресса":
- Чеснокова Евгения (Республика Татарстан, газета "Республика Татарстан)
- Чернышева Виктория (Ульяновская обл., "Российская газета")
- Кособокова Екатерина (Самарская обл., "Коммерсантъ-Волга")
Номинация "Радио и ТВ":
- Саввина Екатерина (Саратовская обл., ГТРК "Саратов")
- Горина Инна (Башкортостан, ГТРК "Башкортостан")
- Лавров Дмитрий (Нижний Новгород, телеканал "Время Н")
Номинация "Интернет-СМИ":
- Иванов Илья (Республика Татарстан, TatCenter.ru)
- Филиппова Светлана (Пензенская обл., Пенза-Онлайн)
- Моисеев Виталий (Республика Мордовия, "Вестник Мордовии")
Номинация "Социальные медиа":
- Федоров Андрей (Чувашская Республика)
- Быстров Федор (Самарская обл.)
- Мараховец Алексей (Ульяновская обл.)
Кроме того, жюри регионального этапа конкурса приняло решение дополнительно отметить спецпризами следующих участников:
- Гавриленко Олеся, Чувашская Республика, Интернет-радиостанция Всероссийского общества слепых радио ВОС
- Ляпина Альфия, Республика Татарстан, Медиапроект Include
- Кабанова Ольга, Республика Марий Эл, Информагентство "Медиапоток"
- Кирьянова Лидия, Республика Татарстан, "Центр Медиа"
- Преснякова Галина, Пензенская область, "Пенза-Пресс"
- Полосина (Катышева) Светлана, Пензенская область, ИА "PenzaNews"
- Афанасьева Ольга, Самарская область, ИД "Комсомольская правда"
Все победители конкурса будут награждены ценными призами и дипломами МРФ "Волга" ПАО "Ростелеком".
Проект организован "Ростелекомом" в партнерстве с компанией NEC при информационной поддержке ведущих региональных СМИ. Более подробная информация о конкурсе — на сайте www.smi.rt.ru.
Последние комментарии
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!
Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало
Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???