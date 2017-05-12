В Самарской области реализовывались яйца кур, зараженных птичьим гриппом

В Самарской области реализовывалась продукция ООО "Птицекомплекс Лаишевский", в птице которого выявлен грипп А (субтип Н5), сообщает главное управление ветеринарии кабинета министров Республики Татарстан.
По информации от начальника ГБУ "Лаишевского РГВО", стало известно, что на птицефабрике Лаишевского района Татарстана с 3 по 8 мая пало около 5 тыс. голов птицы.
При исследовании материала от трупов павшей птицы выявлен геном возбудителя птичьего гриппа типа А (подтип Н5). Согласно протокола лабораторных исследований, в 10 пробах от кур и 3 пробах от дикой птицы (голуби, галка) выявлен грипп А (субтип Н5). Предположительный источник инфекции — дикие птицы.
На птицефабрике в ООО "Птицекомплекс Лаишевский" содержится 447,8 тыс. голов птиц и производят яйца, мясо кур и живых кур.
В ходе эпизоотологического расследования установлено, что на птицекомплексе не соблюдались ветеринарно-санитарные требования. В частности, дикие и синантропные птицы имеют свободный доступ в помещения, где хранятся корма. Территория фермы находится в антисанитарном состоянии, санпропускник для работников птицефабрики не функционирует.
По предварительным данным, с момента предположительного возникновения инфекции продукция из Лаишевского птицекомплекса реализовывалась:
- яйцо куриное "Деревенька" и субпродукты куриные — в города Казань, Нижнекамск, Лаишево, Печора Республики Коми, Самарскую, Кировскую, Вологодскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ;
- живые куры — в город Казань, Ютазинский, Рыбнослободский и Нурлатский районы Республики Татарстан, Республику Марий Эл.
До 1 мая весь падеж отправлялся для утилизации в Самарский утильзавод.
Последние комментарии
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?
Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.
Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.