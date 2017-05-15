Арестованы акции "Авиаагрегата", принадлежащие дочери Геннадия Кулакова

Арбитражный суд Самарской области наложил арест на пакеты акций ОАО "Авиаагрегат", которые принадлежат Алле Окуневой - дочери экс-гендиректора предприятия Геннадия Кулакова, сообщается в решении суда.
Такие обеспечительные меры были приняты по инициативе компании в рамках дела о банкротстве Кулакова.
Ранее арест был наложен на его имущество: четырехкомнатную квартиру в Железнодорожном районе Самары, дачу с домом, бассейном, иными постройками и земельным участком стоимостью 5,5 млн рублей. Кроме того, по требованию "Авиаагрегата" суд арестовал 11,2 млн руб., находящиеся на депозитном счете в самарском филиале Транскапиталбанка.
Напомним, Геннадий Кулаков в начале 2016 г. заключил со своей дочерью два договора дарения акций АО "Авиаагрегат" и "Гидроавтоматика". По утверждению представителей "Авиаагрегата", Кулаков, подарив ценные бумаги Окуневой, более чем наполовину уменьшил конкурсную массу.
Речь идет о 76,7 тыс. обыкновенных акций стоимостью 2,76 млн руб. и 193,976 тыс. привилегированных акций типа А стоимостью 35,33 млн рублей. Причем по утверждению представителей "Авиаагрегата", ценные бумаги ОАО "Гидроавтоматика" уже реализованы третьему лицу.
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Александр, Спасибо за комментарий, исправляем допущенную неточность: упомянутые сотрудники "Разумных решений" тогда работали в Magenta Technology (London, UK), являясь со-учредителями, директорами и главными разработчиками этой компании, которой и принадлежал продукт до момента его передачи в компанию такси. В решении поставленной задачи была применена первая технология адаптивного планирования, которая была представлена в патенте авторов (http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=03067432A1&KC=A1&FT=D), позволившая до 4 раз перепланировать машину в ходе доезда до клиента, и в этом была главная суть проекта, обеспечившая полученные результаты.
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