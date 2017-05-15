Арестованы акции "Авиаагрегата", принадлежащие дочери Геннадия Кулакова

Арбитражный суд Самарской области наложил арест на пакеты акций ОАО "Авиаагрегат", которые принадлежат Алле Окуневой - дочери экс-гендиректора предприятия Геннадия Кулакова, сообщается в решении суда.

Такие обеспечительные меры были приняты по инициативе компании в рамках дела о банкротстве Кулакова.

Ранее арест был наложен на его имущество: четырехкомнатную квартиру в Железнодорожном районе Самары, дачу с домом, бассейном, иными постройками и земельным участком стоимостью 5,5 млн рублей. Кроме того, по требованию "Авиаагрегата" суд арестовал 11,2 млн руб., находящиеся на депозитном счете в самарском филиале Транскапиталбанка.

Напомним, Геннадий Кулаков в начале 2016 г. заключил со своей дочерью два договора дарения акций АО "Авиаагрегат" и "Гидроавтоматика". По утверждению представителей "Авиаагрегата", Кулаков, подарив ценные бумаги Окуневой, более чем наполовину уменьшил конкурсную массу.

Речь идет о 76,7 тыс. обыкновенных акций стоимостью 2,76 млн руб. и 193,976 тыс. привилегированных акций типа А стоимостью 35,33 млн рублей. Причем по утверждению представителей "Авиаагрегата", ценные бумаги ОАО "Гидроавтоматика" уже реализованы третьему лицу.