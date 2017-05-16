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Законотворчество Экономическая политика

В 2017 году на субсидирование ипотеки для молодых педагогов в регионе направят 11,4 млн рублей

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутаты Самарской губернской думы предлагают расширить областную программу развития ипотечного жилищного кредитования.

Об этом стало известно 16 мая на заседании комитета по строительству.

Народные избранники заслушали доклад замминистра социально-демографической и семейной политики Самарской области Елена Гриценко о реализации подпрограммы "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области".

Первая часть документа предусматривает предоставление социальных выплат на компенсацию первоначального взноса по ипотеке (но не более 20% от общей суммы займа) для молодых учителей при условии покупки нового жилого помещения или заключения договора долевого участия.

"На 1 января 2016 года в списках участников этой программы значилось 82 человека. За 2016 год было выдано 30 свидетельств на сумму 7,9 млн рублей. На 1 января 2017 года в числе участников программы значилось 79 человек. На реализацию программы в 2017 году предусмотрено 7,7 млн рублей — их хватит на 25 свидетельств", — рассказала Елена Гриценко.

Вторая часть госпрограммы предусматривает компенсацию разницы между банковской процентной ставкой по ипотеке и ставкой в 8,5% (но не более 5%) в течение трех лет. Принять участие в этой программе могут не только учителя, но и работники дошкольного образования.

"В 2016 году на эти цели из бюджета было выделено 1,8 млн рублей, было выдано 49 свидетельств. В 2017 году в бюджете предусмотрено 3,7 млн рублей, однако потребность гораздо меньше — в списке участников пока всего 9 человек, на которых требуется всего 440 тыс. рублей", — рассказала Елена Гриценко.

Она пояснила, что в министерстве будут решать вопрос о перераспределении остатков средств на участников первой части госпрограммы.

"Программу надо максимально расширить уже с 2018 года. В первую очередь в ней должны участвовать молодые учителя и врачи — у них должна быть возможность приобрести жилье на льготных условиях. Субсидирование ипотеки для врачей и учителей — это, с одной стороны, затраты для бюджета. Но в то же время это дополнительный сбыт для строителей, стимулирование строительной отрасли. А каждое рабочее место на стройке генерирует семь рабочих мест в смежных производствах, то есть в итоге область получит дополнительные налоговые поступления в бюджет", — отметил председатель комитета по строительству областного парламента Владимир Кошелев.

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