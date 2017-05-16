В 2017 году на субсидирование ипотеки для молодых педагогов в регионе направят 11,4 млн рублей

Депутаты Самарской губернской думы предлагают расширить областную программу развития ипотечного жилищного кредитования.
Об этом стало известно 16 мая на заседании комитета по строительству.
Народные избранники заслушали доклад замминистра социально-демографической и семейной политики Самарской области Елена Гриценко о реализации подпрограммы "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области".
Первая часть документа предусматривает предоставление социальных выплат на компенсацию первоначального взноса по ипотеке (но не более 20% от общей суммы займа) для молодых учителей при условии покупки нового жилого помещения или заключения договора долевого участия.
"На 1 января 2016 года в списках участников этой программы значилось 82 человека. За 2016 год было выдано 30 свидетельств на сумму 7,9 млн рублей. На 1 января 2017 года в числе участников программы значилось 79 человек. На реализацию программы в 2017 году предусмотрено 7,7 млн рублей — их хватит на 25 свидетельств", — рассказала Елена Гриценко.
Вторая часть госпрограммы предусматривает компенсацию разницы между банковской процентной ставкой по ипотеке и ставкой в 8,5% (но не более 5%) в течение трех лет. Принять участие в этой программе могут не только учителя, но и работники дошкольного образования.
"В 2016 году на эти цели из бюджета было выделено 1,8 млн рублей, было выдано 49 свидетельств. В 2017 году в бюджете предусмотрено 3,7 млн рублей, однако потребность гораздо меньше — в списке участников пока всего 9 человек, на которых требуется всего 440 тыс. рублей", — рассказала Елена Гриценко.
Она пояснила, что в министерстве будут решать вопрос о перераспределении остатков средств на участников первой части госпрограммы.
"Программу надо максимально расширить уже с 2018 года. В первую очередь в ней должны участвовать молодые учителя и врачи — у них должна быть возможность приобрести жилье на льготных условиях. Субсидирование ипотеки для врачей и учителей — это, с одной стороны, затраты для бюджета. Но в то же время это дополнительный сбыт для строителей, стимулирование строительной отрасли. А каждое рабочее место на стройке генерирует семь рабочих мест в смежных производствах, то есть в итоге область получит дополнительные налоговые поступления в бюджет", — отметил председатель комитета по строительству областного парламента Владимир Кошелев.
Последние комментарии
Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.
И сократите пожалуйста их количество. А то в каждом жилом доме горилки.пленные напитки, аптеки.магниты и пятерлчки
а могут и НЕ увеличиться...
Неумные—или хуже? У нас же так весь город пожарищами зиять годами будет!!! Или кто-то наивно думает, что муниципалитет, "задрав штаны", сразу бросится благоустраивать пепелища???
Посудили уже. Налог вырастет в 20 раз. Обычная 2 комнатная хрущевка. В этом году заплатили 300 рублей. По кадастровой стоимости 0,3% это будет 6000!