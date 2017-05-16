Клиенты Промсвязьбанка могут оплачивать покупки с помощью платежного сервиса Samsung Pay

Розничным клиентам Промсвязьбанка, держателям карт Mastercard, стала доступна оплата покупок и услуг с помощью платежного сервиса Samsung Pay. Для этого владельцам совместимого смартфона Samsung Galaxy или устройств Gear S3 frontier и classic достаточно выбрать карту на экране смартфона, авторизоваться с помощью отпечатка пальца или пин-кода и совершить покупку.
"Мы наблюдаем глобальные перемены в поведении клиентов. Это главный драйвер перехода к цифровым каналам: забыть кошелек дома — уже не трагедия, но остаться без смартфона не представляется возможным, тем более теперь, когда телефон стал полноправным инструментом для платежей. Технология Samsung Pay позволяет расплачиваться фактически везде при помощи телефона, это то самое будущее банкинга, которое уже стало настоящим", — комментирует Алгирдас Шакманас, руководитель цифрового блока Промсвязьбанка.
Samsung Pay — мобильный платежный сервис, который позволяет добавлять до десяти банковских карт и оплачивать покупки при помощи смартфона. Особенность Samsung Pay заключается в том, что помимо технологии NFC (Near Field Communication) сервис поддерживает собственную технологию MST (Magnetic Secure Transmission), благодаря чему он совместим не только с устройствами оплаты по NFC, но и с платежными терминалами, где принимаются банковские карты с контактным чипом или магнитной полосой.
В Samsung Pay реализована трехуровневая защита, которая обеспечивает безопасность платежных операций.
Получить подробную информацию о подключении Samsung Pay к картам ПСБ и моделях устройств, подходящих для использования сервиса, можно на сайте Промсвязьбанка.
ПАО "Промсвязьбанк", Москва (год основания 1995) - один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.10.2016 г. (согласно данным по МСФО). Компании "Промсвязь Капитал Б.В." принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% - Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ "Будущее", 9,9999% - НПФ "САФМАР" и НПФ "Доверие", входящим в одну группу лиц, 10% - В.А.Пичугову. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: "ВВ-" Standard & Poorʼs (прогноз негативный), "Ba3" Moodyʼs Investors Service (прогноз негативный), а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности "АА+" Национального Рейтингового Агентства (прогноз позитивный). В рейтинге "РБК 500: Рейтинг российского бизнеса" по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85-е место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 280 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 г.