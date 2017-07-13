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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Самарская область заняла 2 место по доступности жилья среди субъектов ПФО

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 13 июля, РИА Рейтинг опубликовало рейтинг регионов по доступности приобретения жилья. Он позволяет оценить потенциальные возможности покупки жилья в том или ином регионе.

В качестве индикатора выступает оценочное минимальное количество лет, за которые семья с одним ребенком со среднестатистической зарплатой в своем регионе сможет без привлечения заемных средств накопить на типовую квартиру площадью 54 кв. м в ценах начала 2017 года, откладывая для этой цели остаток денежных средств после осуществления минимально необходимых трат. Соответственно, чем меньше лет нужно копить, тем доступнее жилье для жителей региона.

Среди субъектов ПФО Самарская область заняла второе место, уступив лишь Пермскому краю. Для нашего региона этот показатель снизился по сравнению с началом 2016 года с 6,5 года до 5,3 лет.

В Пермском крае срок потенциальной покупки квартиры также сократился, но медленнее, чем у нас — с 5,6 лет до 4,6.

Для сравнения — в Татарстане этот показатель составляет 6 лет, в Башкирии — 6,9, в Ульяновской области — 8.

При этом расчетная стоимость квартиры составляла для Пермского края — 2,1 млн руб., для Самарской и Ульяновской областей — 2,2 млн руб., для Башкирии — 2,6 млн руб., для Татарстана — 3 млн рублей.

Гид потребителя

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