Запуски самарских спутников "Ресурс-П" №4 и 5 планируется осуществить в 2019 и 2020 годах

Запуски самарских спутников дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4 и 5 планируются на 2019 и 2020 гг. соответственно, пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора РКЦ "Прогресс" Александра Кирилина.
"Контракты у нас в работе. Аппараты (планируется запустить. — Прим. ТАСС) в 2019 г. и в 2020 г.", — сказал он на авиасалоне МАКС-2017.
В группировку "Ресурсов" в настоящее время входят три спутника, запущенные в 2013, 2014 и в 2016 годах.
Ранее запуски четвертого и пятого спутников планировалось осуществить в 2018 и 2019 гг. соответственно.
Также по словам главы предприятия, радиолокационный космический аппарат "Обзор-Р" будет готов к запуску в 2018 году.
"Обзор" идет по плану. Мы рассчитываем, что основная бортовая аппаратура у нас будет укомплектована в этом году, а сам локатор переходит на следующий год. Надеемся, что в 2018 г. мы будем готовы к старту. Сейчас оформляем решение, чтобы запуск выполнить с космодрома Плесецк", — сказал он.
Ранее сообщалось, что два спутника "Обзор-Р" создаст РКЦ "Прогресс". В ожидании их Роскосмос закажет два спутника "Кондор".
Последние комментарии
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?
Что-то ни слова про зарплату выпускников на Прогрессе.
Александр, Спасибо за комментарий, исправляем допущенную неточность: упомянутые сотрудники "Разумных решений" тогда работали в Magenta Technology (London, UK), являясь со-учредителями, директорами и главными разработчиками этой компании, которой и принадлежал продукт до момента его передачи в компанию такси. В решении поставленной задачи была применена первая технология адаптивного планирования, которая была представлена в патенте авторов (http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=03067432A1&KC=A1&FT=D), позволившая до 4 раз перепланировать машину в ходе доезда до клиента, и в этом была главная суть проекта, обеспечившая полученные результаты.
Печаль в том что вместо того чтобы инвестировать в развитие авиастроения будет еще один распильный проект.
ПАО "Кузнецов" ежегодно теряет из-за менеджмента гораздо большие средства...НК-33 сделаны бог знает когда... и это не заслуга Якушина...