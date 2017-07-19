Запуски самарских спутников "Ресурс-П" №4 и 5 планируется осуществить в 2019 и 2020 годах

Запуски самарских спутников дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4 и 5 планируются на 2019 и 2020 гг. соответственно, пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора РКЦ "Прогресс" Александра Кирилина.

"Контракты у нас в работе. Аппараты (планируется запустить. — Прим. ТАСС) в 2019 г. и в 2020 г.", — сказал он на авиасалоне МАКС-2017.

В группировку "Ресурсов" в настоящее время входят три спутника, запущенные в 2013, 2014 и в 2016 годах.

Ранее запуски четвертого и пятого спутников планировалось осуществить в 2018 и 2019 гг. соответственно.

Также по словам главы предприятия, радиолокационный космический аппарат "Обзор-Р" будет готов к запуску в 2018 году.

"Обзор" идет по плану. Мы рассчитываем, что основная бортовая аппаратура у нас будет укомплектована в этом году, а сам локатор переходит на следующий год. Надеемся, что в 2018 г. мы будем готовы к старту. Сейчас оформляем решение, чтобы запуск выполнить с космодрома Плесецк", — сказал он.

Ранее сообщалось, что два спутника "Обзор-Р" создаст РКЦ "Прогресс". В ожидании их Роскосмос закажет два спутника "Кондор".