Профильный комитет губдумы одобрил поправки в бюджет Самарской области

В понедельник, 25 сентября, в Самарской губернской думе на комитете по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике рассмотрены изменения в закон об областном бюджете на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 годов.

21 сентября в губернскую думу был внесен проект регионального закона о внесении изменений в бюджет 2017 года. В нем предложено увеличить финансирование социальных и инфраструктурных проектов с учетом безвозмездных поступлений из федеральной казны в размере почти 2,7 млрд рублей.

Заместитель председателя правительства - министр управления финансами Самарской области Сергей Кандеев рассказал, что из них 1,7 млрд руб. планируется направить на дорожную деятельность. Значительная часть этой суммы пойдет на продолжение строительства Фрунзенского моста. Почти 300 млн рублей на эти цели предусмотрено областным бюджетом.

Еще 439,2 млн руб. будет направлено на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ и 342 млн руб. - на подпрограмму "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы.

Выделят средства на социальные выплаты безработным гражданам, на обеспечение лекарствами отдельных категорий граждан и инвалидов - техническими средствами реабилитации.

Кроме того, в законопроекте предлагается учесть дополнительные доходы областного бюджета в этому году в размере 510,8 млн рублей. Из них 245 млн руб. - неналоговые поступления, 148,9 млн руб. - акцизы на нефтепродукты и 112,7 млн руб. - доходы от единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Помимо этого, в соответствии с решением правительства региона предлагается увеличить размер стимулирующих субсидий на 2017 г. бюджетам Алексеевского, Елховского, Клявлинского и Камышлинского районов, а также Октябрьска за счет нераспределенного резерва стимулирующих субсидий. Средства пойдут на финансирование первоочередных расходов.

Планируют увеличить расходы в рамках дорожного фонда Самарской области. Они вырастут на 1,8 млрд руб. за счет поступления дополнительных безвозмездных поступлений из федерального бюджета, налоговых доходов областного бюджета и доходов от возврата остатков межбюджетных трансфертов местных бюджетов прошлых лет. Таким образом, эта сумма составит 20,8 млрд рублей.

С учетом всех изменений параметры облбюджета-2017 составят: доходы - 152 млрд руб., расходы - 155,3 млрд руб. и дефицит - 3,3 млрд рублей.

"На заседании комитета были рассмотрены изменения в областной бюджет на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов. Их суть заключается в перераспределении дополнительных средств, которые поступили безвозмездно из федерального бюджета, и за счет налоговых и неналоговых доходов областного бюджета. Самарской области удалось дополнительно получить из федерального бюджета средства в сумме 2,7 млрд. Это очень весомо для областного бюджета и для реализации существующих проектов. Средства пойдут на подготовку к чемпионату мира по футболу в 2018 году и на решение социальных вопросов", - рассказал председатель комитета Габибулла Хасаев.