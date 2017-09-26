В Доме Курлиной открывается второй сезон "Музыки модерна"

Музей Модерна и АНО "Информационный музыкальный центр" 29 сентября в 18:00 открывают второй сезон цикла "Музыка модерна".

Проект начался год назад, оказался успешным и востребованным публикой. Авторы делают акцент на редко исполняемой камерной музыке рубежа 19-20 века, а также на произведениях современных авторов. В прекрасной гостиной дома Курлиных получили возможность показа своих сольных, камерных программ и премьер ведущие самарские исполнители и композиторы, сообщает пресс-служба музея.

В новом сезоне слушателей ждет много интересных и уникальных концертов. Череду концертов откроет творческий вечер замечательного самарского контрабасиста Николая Замоздры.

В концерте "С контрабасом наперевес" примут участие друзья Николая — композитор и пианист Василий Тонковидов, на ударных — Иван Кирзон.

В музее модерна вновь будут царить классика и джаз, а также прозвучат авторские композиции Тонковидова.