Подан иск о банкротстве "Авиакора" за долги по оплате тепла

Самарский филиал компании "Т Плюс" подал иск о банкротстве ОАО "Авиакор - авиационный завод" за долги по оплате тепла. Об этом 27 сентября на своей странице в Facebook написал начальник управления по взаимодействию с органами власти и стратегическим коммуникациям филиала энергокомпании Владимир Громов.
Ранее, 25 сентября, "Т плюс" сообщило о своих намерения подать иск, так как самарский авиационный завод является крупнейшим неплательщиком за полученную от энегокомпании тепловую энергию среди всех промышленных производств области. Долг достиг 90 млн рублей.
Как отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Константин Дзюин, банкротство "Авиакора" не является самоцелью, но возможности производить тепло без оплаты со стороны потребителя нет.
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