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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть-Приволга" провело учения на НПС "Покровская" и подводном переходе МН Бугуруслан - Сызрань через реку Самару

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть-Приволга" провело комплексное учебно-тренировочное занятие (КУТЗ) на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Покровская" Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ) и подводном переходе МН Бугуруслан - Сызрань через р. Самару, в ходе которого специалистам предстояло устранить условный отказ с выходом нефти на водной поверхности реки, а также ряд неисправностей оборудования НПС.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Сценарий КУТЗ включал в себя четыре вводные для отработки необходимых навыков специалистами разных структурных подразделений АО "Транснефть-Приволга". В общей сложности в комплексном учебно-тренировочном занятии было задействовано более 100 человек и 20 единиц транспортных средств и спецтехники.

В ликвидации отказа на подводном переходе МН Бугуруслан - Сызрань через реку Самара были задействованы сотрудники центральной ремонтной службы (ЦРС) и линейной аварийно-эксплуатационной службы (ЛАЭС) НПС "Покровская". Согласно сценарию, для определения характера и масштабов повреждения МН на место выехала патрульная группа ЛАЭС. На аварийном участке выставили оцепление, предупреждающие и запрещающие знаки, оградили территорию сигнальной лентой.

На первом водном рубеже - месте подводного перехода МН Бугуруслан - Сызрань через р. Самару специалисты ЦРС оперативно установили боновые заграждения. На втором и третьем водных рубежах установку бонов выполнили ЛАЭС НПС "Покровская" и НПС "Любецкая". Ликвидация "нефтяного пятна" была выполнена при помощи нефтесборщиков. Неисправность на линейной части была оперативно устранена.

Все работы проводились при постоянном эколого-аналитическом контроле воздуха, почвы и поверхностных вод. В общей сложности весь комплекс работ по устранению отказа на подводном переходе был выполнен в регламентное время - не более четырех часов с момента обнаружения нефти на водной поверхности.

Одновременно с ликвидацией условного отказа на линейной части сценарий КУТЗ реализовывался и на других участках НПС. В частности, механики решали задачу по устранению неисправности горизонтального подпорного насоса №1. Специалисты по автоматизированным системам управления искали неполадки в канале измерения температуры воды в противопожарной емкости. Энергетики станции в течение 2 часов 45 минут, предусмотренных регламентом, восстановили работоспособность котельной после снижения давления в обратном трубопроводе тепловой сети ниже минимально допустимого по причине повреждения участка тепловой сети НПС.

За ходом комплексного УТЗ наблюдали представители управления гражданской защиты Главного управления МЧС по Самарской области и АО "Транснефть-Подводсервис". По заключению комиссии, достигнутые во время КУТЗ результаты соответствуют тем требованиям, которые предусмотрены программой проведения учений, а сроки ликвидации нештатных ситуаций - установленным нормативными документами АО "Транснефть-Приволга".

Учебно-тренировочные занятия являются ключевым звеном в системе обеспечения экологической и промышленной безопасности объектов нефтепроводного транспорта, поскольку позволяют обеспечить высокий уровень готовности служб к оперативному реагированию, локализации и ликвидации последствий возможных аварий, предотвратить серьезный ущерб экологии.

Основная цель таких занятий - повышение оперативности реагирования персонала в условиях нештатных ситуаций, отработка навыков применения специального оборудования и средств индивидуальной защиты. Также в ходе тренировочного занятия дается оценка степени взаимодействия между подразделениями и службами, участвующими в учении.

Гид потребителя

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