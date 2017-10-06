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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

РКЦ "Прогресс" отправляет на космодром Восточный ракету-носитель "Союз-2.1б"

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 6 октября, самарское АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" планирует отправить на космодром Восточный ракету космического назначения "Союз-2.1б". Эта ракета-носитель должна вывести на орбиту гидрометеорологический спутник серии "Метеор-М" № 2.

Запуск запланирован на 28 ноября 2017 года.

Напомним, с 4 по 8 октября 2017 г. на космодроме Восточный проводятся комплексные испытания стартового комплекса — так называемый "сухой вывоз" самарской ракеты-носителя "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат". Ее запуск, в ходе которого планируется вывести на орбиту космические аппараты "Канопус-В" № 3, № 4 запланирован на 22 декабря 2017 года.

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