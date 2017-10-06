РКЦ "Прогресс" отправляет на космодром Восточный ракету-носитель "Союз-2.1б"

В пятницу, 6 октября, самарское АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" планирует отправить на космодром Восточный ракету космического назначения "Союз-2.1б". Эта ракета-носитель должна вывести на орбиту гидрометеорологический спутник серии "Метеор-М" № 2.
Запуск запланирован на 28 ноября 2017 года.
Напомним, с 4 по 8 октября 2017 г. на космодроме Восточный проводятся комплексные испытания стартового комплекса — так называемый "сухой вывоз" самарской ракеты-носителя "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат". Ее запуск, в ходе которого планируется вывести на орбиту космические аппараты "Канопус-В" № 3, № 4 запланирован на 22 декабря 2017 года.
Последние комментарии
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?
Что-то ни слова про зарплату выпускников на Прогрессе.
Александр, Спасибо за комментарий, исправляем допущенную неточность: упомянутые сотрудники "Разумных решений" тогда работали в Magenta Technology (London, UK), являясь со-учредителями, директорами и главными разработчиками этой компании, которой и принадлежал продукт до момента его передачи в компанию такси. В решении поставленной задачи была применена первая технология адаптивного планирования, которая была представлена в патенте авторов (http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=03067432A1&KC=A1&FT=D), позволившая до 4 раз перепланировать машину в ходе доезда до клиента, и в этом была главная суть проекта, обеспечившая полученные результаты.
Печаль в том что вместо того чтобы инвестировать в развитие авиастроения будет еще один распильный проект.
ПАО "Кузнецов" ежегодно теряет из-за менеджмента гораздо большие средства...НК-33 сделаны бог знает когда... и это не заслуга Якушина...